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唐僧走過的地方！　天山科研人員駐雪崩最頻繁峽谷20年

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▲公路邊堆起的高大的雪牆。（圖／翻攝自《新華每日電訊》）

▲公路邊堆起的高大的雪牆。（圖／翻攝自《新華每日電訊》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸中科院天山積雪雪崩研究站的科研工作者在海拔1776公尺的天山深處進行研究，這裡是大陸全國唯一的雪崩觀測站，許多人員在這裡駐守了數十年研究雪崩的現象，為大陸雪崩防治工作提供基本資料與評估，其中有人表示，在當地很少見到人，「慢慢地就不太會說話了」。

《新華每日電訊》報導，這座研究站的位置是「雪崩最頻繁的峽谷」，一年雪期在150天以上，雪最深處超過150公分，研究站為原點，上下12公里，都是雪崩危害地段，也是野外觀測和研究雪崩的絕佳地段，科學家在此建立了觀測設備齊全先進的氣象觀測場，雪崩沖擊力測量儀、雪層溫度熱流測量儀、水質分析儀、積雪特徵儀等設備一應俱全，還建立了雪害防治工程試驗場、雪崩沖擊力試驗溝槽和雪化學實驗室，取得的多項科研成果都獲得了大陸國家級嘉獎。

玄奘在《大唐西域記》中記載了取經途中，翻越天山山脈西段木扎特河谷時的經歷，「山谷積雪，春夏含凍，由此路過，不得赭衣持瓠大叫，微有違犯，災禍立見」。

▲王海存在研究站清雪。（圖／翻攝自《新華每日電訊》）

▲王海存在研究站清雪。（圖／翻攝自《新華每日電訊》）

積雪雪崩研究站站長李蘭海說，當地國道沿途許多的溝谷和雪槽，常有風速達每秒15公尺以上的大風出現。近年來，研究站的課題也不斷拓展，從最初主要解決雪崩實際問題，發展到觀測降雪過程、雪晶形態、雪崩機制和融雪水文等系列課題。

觀測員王海存駐守在天山積雪雪崩研究站已經近20年，第一次到積雪站工作時他只有21歲，如今他已經是48歲的中年人，他說曾經因為堅持不下去而離開過，「這裡太孤單了，連個說話的人都沒有」，但是9年後，他又帶著妻兒回到了這裡，說自己會「一直堅持到幹不動了再離開」。如今的他顯得沉默寡言，「這裡見人少，也很少說話，慢慢地就不太會說話了。」

據了解，李蘭海團隊已經著手組織有關專家編寫《積雪和雪崩野外觀測與調查》與《積雪詞典》，未來研究站還將配合冬奧會的舉辦開展積雪攝影大賽，在對大眾進行雪科普的同時挖掘更多科研人才，彌補當前年輕科研人員緊缺斷層。

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關鍵字：雪崩,天山,雪崩觀測站,王海存

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