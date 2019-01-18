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【瑪法達談星】十二星座01.16~01.22運勢！變中求進　後福可待

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【瑪法達談星】十二星座01.16~01.22運勢！變中求進　後福可待

時序進入大寒、農曆年節越來越近，開春第二個日月食大戲──「獅子月食（滿月）」，與全年最幸運吉日——「歲星／金星合相」就要連袂登場的本週，從星象角度解讀，意味著現實預期中的灰犀牛，將毫無懸念地迎面而來。衝擊過後，老天總是悲憫地給予諸如「歲星／金星合相」這樣的超級星象厚禮，給世人以安頓撫慰。

重大星象大事還有：1月18日的吉兆──「水星／冥王星合相」；1月20日的警訊——「金星／海王星角衝」、太陽轉進水瓶座；1月21日的一級警訊——「火星／天王星角衝」與1月22日年度超級吉訊──「歲星／金星合相」。

值得一提的是1月21日的「獅子月食」。這個原本磁場就很強的月全食，由於顏色殷紅、又是印第安人的狼月圓，被星象家稱之為「超級血狼月」，正好落在猶太節日。據猶太人預言，會是國際大國或強人領袖出現重大衝擊的事件日。財經方面，財星仍停調性樂觀射手座的本週期，仍多重大國際財經衝擊與鐘擺震盪危機。資金推升的「元月效應」應在財報季期間，反映在偏低補漲的市場與產業。投資人宜注意布局。

就個別星座而言，「獅子月食」籠罩、農曆年封關開始進入倒數階段的本週，星象訊號強度與密度再掀高潮，所幸正負訊號兩相拉鋸的結果，吉兆稍稍蓋過警訊。幸運星仍屬主流。幸運榜首落在「天秤座」，同時擁有歲星與火星的雙料祝福，財富、事業與人際關係有很多難忘的亮點，年前可望再有一波榮景。

運勢進階第二的是金牛座。與天秤一樣擁有歲星與火星的加持，讓工作、理財與情感都維持在極高幸福絕對值，學習新技能、結交新朋友、運用超人脈，順遂度一極棒；運勢第三的是財運、情事都在甜蜜點的射手座。守護星與財星金星合相，愛情與財富幸福指數幾近爆表。

  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★☆
  • 事業運：★★★☆
  • ★★★★★為滿分，☆為0.5分
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牡羊座、獅子座、射手座，本週（01.16~01.22）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

喜憂參半，知足常樂。吉兆、警訊先後而來的這段日子，瓶子裡有半瓶是滿的。事業優先順位暫時滑落，生活品質、親情、友情與私人空間排到前面，是充滿賞遊樂趣與幸福感的逍遙期。儘管工作鬥志和戰力不在最佳狀況，仍守住拿手強項，有零星光榮事蹟。投資報酬有較大成長，金錢大進大出，年節大手筆採購送禮。愛情是種幸福長效保溫。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

先蹲後跳，失而復得。守護星與天王星角衝的這段日子，「驚訝指數」衝高，不可預期將是最能確定的定調主軸。若干意外變局、失控變數將讓情況變得有些棘手，然而卻也因為危機出現新的機會、另一種可能，勝負得失非一時一事馬上定論。事業開低走揚，快速搖身變成領銜贏家，記得沉得住氣。開心紅包臨門。愛情是幸福含苞待放。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

風生水起，再下一城。幸福星與守護星合相的這段日子，得天獨厚之至，擁有趨吉避凶、化腐朽為神奇的超級幸運。事業或情感夥伴不僅為工作帶來極大支援火力，更為生活增添豐富色彩。天賜良緣良機，遇見對的人、對的事，可攜手共創一番成績，考評應試、高升授證輕鬆順遂。獎金看好，資金充裕、消費慷慨。愛情是被情絲密密包裹。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（01.16~01.22）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

脫胎換骨，否極泰來。「獅子月食」登場的這段期間，是個人運勢、事業、財富與健康觸底揚升的轉捩點。長夜將盡、黎明不遠。事業短暫壓低後，快速調整體質、即時拉回。進入新一輪年度計畫，更是充滿鬥志，雖然過程不無甚多意料之外的變局。轉機就是契機。夥伴關係有微妙轉變。財運小可，荷包有意外破費。愛情是種向陽日照。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

柳暗花明，康莊大道。守護星與水星合相的這段期間，性格「堅毅指數」發威，越戰越勇，越多挑戰也越激發更高鬥志，與更優異表現。不少人將在看似危機的轉折中，順勢轉型，甚至無縫接軌，跳躍到更佳施力舞台。事業前衛視野或國際接軌掌握全面與未來性優勢。考、官運與出國運佳。正偏財大有斬獲，獎金看好。愛情是顆飛翔的心。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

不計毀譽，一戰成名。「豪情指數」衝上年度之最的這段期間，潛在賭徒衝動呼之欲出，勇於為成功拚上一切。事業寧願瀟灑走一回，也不願打安全牌默默以終。所幸稍做暖身很快就進入狀況，在特定領域製造一番令人注目的聲量。年後跳槽求職運看好，跳躍幅度仍有更大空間。財旺，年節賀禮、獎金也較預期慷慨。愛情是種浪漫測試。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（01.16~01.22）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

雙喜臨門，無往不利。守護星與歲星合相且與火星三合的這段日子，正逢個人年度最幸運吉日，既有超吉星歲星的重重加持，又有火星帶來的行動戰力，彷彿領有一張萬用通行卡，生涯之路無堅不摧、暢行無阻。這是年度最難得的開拓據點、增加廣度與實現多元目標的極佳時機，記得牢牢把握。事業正值轉捩關鍵，忌簡化問題。異業合作、多元主題、複合功能策略奏效，扣緊新科技、新觀念、新潮流，可望快速站在浪頭之上，職場身價翻漲。財運看旺。獎金樂透贏面不小。愛情一如微風走過。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

峰迴路轉，後勢走強。守護星與冥王星合相且財富宮喜兆連連的這段日子，吉人天相，擁有許多天使助力，能在最佳時機獲得最需要的奧援，在眾人攜手之下達成原本難以想像的夢想奇蹟。事業集體智慧、資源整合發揮威力，離預設目標越來越近，競賽勝算站上階段高點。年後轉職高就，有不錯落點。紅包行情滿意。愛情是顆幸福界外球。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

權衡得失，兩全其美。轉進年度財富旺月、守護星卻與戰星角衝的這段日子，「財富翻轉力」不僅是個人年度之最，與同儕相較也是數一數二。事業走實力派路線，賞罰分明。注意合作條件與對象。職場優等生在年終考核顯現優勢，專業貢獻、業績含金量兌換實質回饋，年節賀禮、獎金紅包開心入袋，錢運持續近月。愛情是幸福進化升級。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（01.16~01.22）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

名實相符，不虛此行。守護星與冥王星合相的這段期間，財富或事業即將出現較大翻轉力道，若干潛藏實力與資源將逐一浮出檯面，頗跌破眾人眼鏡。事業階段驗收、論功行賞，尤其將發掘旁人從未善用的資源，循環再利用。一度遭忽視或低估的身價鹹魚翻身有望，價值股逆勢看漲。正偏財皆強，紅包行情居高不下。愛情是一道加密情鎖。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

福星高照，有求必應。守護星相繼與歲星合相、與戰星三合的這段日子，正值年度事業重大轉折期，擁有極大願力優勢，可以擁有所想、熱愛所有，且趨吉避凶。事業將遇重大事件，得失功過全賴個人如何駕馭浪潮、主動迎戰，有趁勢而起的氣勢，只是切記，水可載舟，亦可覆舟。「功成名就指數」飆漲，近期可望在專業領域交出代表作品或寫下一頁精彩，成為組織旗艦人物。事業口碑、專業排名、權勢地位有不退反進之勢。財運亨通，財源另闢，年終紅包禮品開心滿意。愛情是風和日麗。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

身先士卒，概括承受。太陽轉進本命宮、登上「本月之星」寶座的這段日子，守護星卻也出現與太陽角衝的負面效應。一方面顯現的是生活諸多面相的更強主導性、更多領先優勢，但另一方面卻也是作為領頭羊所需承擔的壓力，包括站到前線接受砲火洗禮。事業積極展現肌肉，提防細節恍神引發危機。紅包不如預期。愛情是一種情緒飽和。

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