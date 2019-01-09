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NOVA情報誌／白色智慧家電　嚴選特輯！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

你知道空汙問題有嚴重嗎？可不只造成天空灰濛濛，髒空氣四處瀰漫這般簡單，所隱藏眼睛看不見的PM2.5、過敏原等懸浮微粒，將隨吸呼跑進身體與肺部，引發「哈秋」過敏咳嗽、鼻炎、呼吸道疾病與氣喘，甚至會穿過肺泡進入血液，造成心血管疾病。尤其伴隨秋冬季節天氣寒冷，空氣差，家中很多小朋友開始迸發氣喘，半夜睡不著呼吸困難，讓爸爸媽媽相當心疼！

那閉門不出待在家中總可以吧，應該能減少到空汙危害？阿呆ㄟ你！根據國外實驗報告，夏季室內空氣比室外髒5倍；而冬天門窗緊閉，室內空氣更比室外髒10倍，且室內還有嚴重會引發過敏原的粉塵與「蟎蟲」作怪，若不好好驅潔掃蕩，即使一天一蘋果，健康還是遠離我！沒禮貌，還噹起人，說得頭頭是道，搞得像專家，啊不快說說有何解決方法呢？係滴，當然要找專家，讓專業的來！透過智能專業科技，幫你速速做好居家清潔、攻克灰塵汙垢殺蟎害，還能自動偵測淨化空氣品質，讓家人口口都能呼吸到好空氣。

（圖／NOVA情報誌提供）

尤其適逢歲末年終，居家大掃除時節，正是這生活智慧家電三寶「掃地機器人、無線吸塵器、空氣清淨機」建功立業時刻。重點有了這群媲美家政婦女王的神幫手，除舊佈新定然快狠準，輕鬆搞定生活難纏掃吸淨大小事，讓居家環境舒適，全家健康精神爽，運勢自然跟著開紅盤～

（圖／NOVA情報誌提供）

『掃地機器人』：精選市面上特色智能掃地機器人，專職地面清潔大小事，零死角一網打盡灰塵汙垢，甚至能掃能拖，舉凡沙發、床底下衝鋒陷陣，再智慧透過手機App設定排程、雲端掌控路線，任勞任怨落實每日上工，氣力耗完會自動返回充電，讓家中地板天天清潔溜溜！
『無線吸塵器』：時下手持吸塵器時尚輕巧易操作，無線科技使用彈性低負擔，強大吸力隨手帶走表面灰塵污垢，並身兼除蟎殺手功效，無論舊衣物、沙發、床被單上塵蟎，所到之處灰飛煙滅，降低惱人的氣喘或鼻子過敏機率，還過居家無蟎建康好環境。
『空氣清淨機』：對抗看不見的無形健康殺手，當然要精選專業高品質技空氣清淨機，能自動偵測PM2.5以下懸浮微粒，快速淨化空氣有害氣體、毒物、過敏原，同時消除異味，自動調節風量，並具備智慧連網，出門也能即時App監控與遠端操控，讓室內空氣一級棒。


掃地機器人
智能老牌 高品質耐用祭優惠
iRobot Roomba 960
智能指數：★★★★★
耐用高品質著稱的老牌iRobot，主打Smart智能、Simple簡單、 Clean簡單三大優勢特色！內建智能導航，能聰明知道掃過哪裡，身處何處與未來將清掃區塊，並能多次返航充電，滿足大坪數需求。專屬App即時檢視Clean Map清掃數據，科學化管理居家清潔環境。搭配犀利獨家AeroForce三段式除塵系統，5倍強效吸力對付難纏地板環境，無論毛髮與微塵連根拔除，輔以360度全方位感應器自動偵測，讓地板一塵不染。

（圖／NOVA情報誌提供）

掃拖合一 親民超值智優生
小米 米家石頭掃地機器人
智能指數：★★★★★
小米二代米家石頭掃地機器人，帶來掃拖一體，能同時結合強力掃除塵垢技術與清潔拖地雙功能。機底配置高精密濾芯水箱，透過植物仿生毛細原理，作動時濾芯自動控制水量沾濕拖布，停止時自動感應不出水，持續濕拖可達45-60分鐘。秉持先掃後拖宗旨，帶來2000Pa超強掃吸力，粉塵、毛髮、碎屑到鋼珠全面掃淨，同時升級感應器，更靈敏偵測家中環境，能貼著物品牆面10公分距離持續清掃，續航力高達2.5小時。亦能透過米家App智慧遠端控制清掃、回充、即時顯示清掃地圖與路徑。

（圖／NOVA情報誌提供）

纖薄濕拖　居家時尚穿梭尖兵　
Philips FC8796
智能指數：★★★★
飛利浦代進化版FC8796濕拖掃地機器人，帶來搶眼方型外觀與5.8cm超薄設計，能輕鬆穿梭居家牆角、沙發床沿、傢俱間隔等難以觸及的區域死角，搭配雙邊長刷，大幅提升清潔力與廣度。內建獨家非滾刷式吸嘴，透過真空吸口來吸取灰塵毛髮，省去事後清潔滾刷麻煩，更不易卡住毛髮，相當適合家中有毛小孩地板環境。同時新導入濕拖功能，底部能放置專屬纖維布拖板，先掃後拖強化清除地板沾黏微塵，有效提升潔淨效果。內建23個智能偵測感應器，能防撞、防跌智慧偵測最佳路徑，並能提前24小時預約設定。

（圖／NOVA情報誌提供）

雷射掃描 高效強力吸塵
Neato Botvac D3 WiFi
智能指數：★★★★
來自美國Neato Botvac D3 WiFi掃地機器人，配備專利的雷射掃描LaserSmart導航技術，藉由機身眾多感應模組，能對居家環境掃描先建立地圖，再規劃最佳路徑，達到啟動後精準全範圍打掃，避免橫衝直撞，節省時間與效率；搭配特殊D型機身，能緊靠邊牆，刷除死角髒污；同時內建自動回電續掃技術，當坪數太大一次掃不完，充完電會回到未完成區域持續作業，相當聰明有頭腦。尤其核心搭載高效強勁渦流吸塵馬達SpinFlow，帶來提供媲美手持吸塵器的強效吸塵力，並支援App WiFi遠端啟動、暫停或定時清掃功能。

（圖／NOVA情報誌提供）


無線吸塵器
創新滑移百變 五重過濾粉塵
伊萊克斯PURE F9
潔吸指數：★★★★★
百年歷史的瑞典精品家電伊萊克斯，全新PURE F9變形無線吸塵器首創FlexLift百變設計，能依清潔位置上下滑動，隨時改變主機馬達位置與伸縮變長或變短，搭配機體內嵌軟管與多種吸頭，滿足不同身長使用者與各環境需求。並導入全新數位高效馬達，體積更小且無碳刷零件，讓壽命更長，超長效電池在低速運轉模式下，能無線使用60分鐘，高速運轉模式則為17分鐘。特別是專利好評五重分離式過濾系統，能阻擋大顆粒及過濾小微塵，五層馬達前置12級HEPA保護濾網，更阻絕0.3~2.5微米微塵，全機過濾效果達99.9%，杜絕二次空氣汙染。

（圖／NOVA情報誌提供）

強力集塵 無線UV除蟎
CHIMEI VC-HB4LH0
潔吸指數：★★★★★
吸塵除蟎一次搞定！CHIMEI無線多功能除蟎吸塵器VC-HB4LHO，內搭UV紫外線照射殺菌燈，經英國實驗認有效除蟎率達99%以上，透過每分鐘震動7千次雙排毛刷拍打與強力氣旋集塵技術，帶來雙倍清潔力。輕巧化機身與無線便攜手持設計，附帶五種套件組合，能全方位應用在居家沙發、被褥等環境，甚至便於愛車座椅清理。支援水洗高效濾網三重過濾系統，讓空氣不受二次汙染，內建2000豪安培電池，充電4小時可用25分鐘，短板小巧收納方便，推出至今人氣高檔。

（圖／NOVA情報誌提供）

時尚簡約 日系超長續航
正負零XJC-B021
潔吸指數：★★★★
別具匠心極簡美學風格，日本國民品牌正負零XJC-B021無線吸塵器，擁有超輕量1公斤手持規劃與時尚簡約鋼琴烤漆外型，單手使用輕而易舉，極易融入居家裝潢，相當百搭。機體提供舒適大握把與快速集塵清理盒，內側EPA過濾器可水洗，無需更換紙袋更環保。內建輕量超長效鋰電池，無線電力續航高達57分鐘，為一般機種的2倍之多，加上日本設計高等級直流無刷馬達，帶來30W強勁功率吸力與三種強度，特別是高貴不貴，鎖定都會家庭與小資女市場。

（圖／NOVA情報誌提供）

智慧擦窗 革命性安全巧思
ECOVACS GLA SSBOT X擦窗機
潔吸指數：★★★★★
戶外擦窗是居家與辦公室艱難清潔課題，尤其處於高樓層，人力探身窗外擦拭，費力危險且讓人看得膽戰心驚。好消息是科沃斯所研發的革命性擦窗機GLA SSBOT X，藉由強力真空離心風機運轉，能穩穩吸住玻璃表面，有效黏貼外玻璃運行，透過四種清潔模式清理髒汙，任何方向角度都能刮淨、擦乾再擦淨，不留擦痕讓玻璃清潔明亮。搭配有防掉落安全防護，備有安全集線，急速拉扯或掉落情況，繩索會立即卡緊，即便不慎脫離也不會墜落。機體搭配3000mAh鋰電池，一次可清掃50分鐘不中斷，整體智慧安全貼心設計，絕對是高樓層擦窗者夢幻好樣！

（圖／NOVA情報誌提供）


空氣清淨機
大坪數 三重呼吸淨力
3M FA-S500全效型
淨化指數：★★★★★
清淨機領域赫赫有名的美商3M，最新旗艦全效型大坪數新機FA-S500，特點適用於34坪大空間，並主打速淨力、截淨力、智淨力三重功能，提供三種套裝濾網供搭配組合！其中最高級S500-CWF強效防護濾網，具413CFM高CARD潔淨風量值，開機短短2分鐘即產出20000公升乾淨空氣，等同成人一日所需潔淨空氣量，並能在24分鐘內過濾34坪大空間。全新濾網搭載與N95口罩相同的靜電濾淨技術，有效攔截並吸附空氣中的懸浮粒子，不只99.9%過濾PM2.5，就連比PM2.5小800倍的PM0.003微米微粒也能高效濾除。

（圖／NOVA情報誌提供）

繽紛圓筒造型 小空間森氣息
Blueair JOY S
淨化指數：★★★★
瑞典國寶清淨機新品Blueair JOY S，別於一貫方正稜角造型，以圓筒型設計搭配五彩繽紛顛覆視覺想像，同時將體積重量大幅瘦身到2.4公斤，依舊維持高效、節能、環保品牌核心精神，提供高CADR值、微粒＋活性碳濾網等性能，能過濾粉塵與異味，前置濾網加上360度主濾網雙層過濾，完整淨化室內空氣中99.97%小至PM0.1有害懸浮微粒、異味、揮發性有機化學物質。具備環保鍍鋅鋼材質外殼，運作時最低僅17分貝音量，很適合放在家中5-8小坪數空間、房間、套房或嬰兒房！

（圖／NOVA情報誌提供）

自動潔淨 遠離過敏好眠
CHIMEI AP-12H0NH
淨化指數：★★★★
CHIMEI智能淨化空氣清淨機AP-12H0NM，擁有國內廠商罕見的獨家的Smart Sensor技術，能智慧偵測PM2.5細懸浮微粒及空氣中異味，自動調節風量與加速過濾。並依據數值與燈號雙重顯示，一目瞭然洞悉環境空氣品質，並搭載Real HEPA微濾淨濾網與3D立體進風，有效防止細菌滋生，透過五重層層過濾髒汙空氣，讓空氣淨化看得見，潔淨速度與空間對流效率也顯著提升，適用於10-15坪室內空間。尤其國家級無響室認證靜音睡眠模式，運轉音量僅20分貝，讓全家人享受一夜好眠，遠離過敏健康升級。

（圖／NOVA情報誌提供）

奈米級抗敏 呼吸好空氣
Phipips AC5659
淨化指數：★★★★
空氣品質拉警報，杜絕隱形呼吸殺手！飛利浦主打奈米級抗敏空氣清淨機AC5659，CADR潔淨空氣輸出值達500m³/h，搭配有獨特雙重氣流結構，360度無死角風流氣旋，能在短時間全面換新室內品質，適用於25坪大空間！重點抗敏有術，有效強化全方位防護靈敏度，採獨家奈米級雙邊濾網能濾除99.9%懸浮粒子，更可過濾達3奈米PM0.003極微小粒子，比PM2.5小800倍，讓細菌病毒無所遁形，避免一人感冒，全家中標窘境。專屬App也能做遠端遙控，即時隨地掌握還原室內空氣品質，呼吸更安心、生活更舒心。

（圖／NOVA情報誌提供）


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關鍵字：nova情報誌,掃地機器人,空氣清淨機,吸塵器

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