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NOVA情報誌／「電動」代步騎跡「滑板車」迎風暢行

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

生活在寸土寸金的都會中，每個人都卯足了勁跟上城市間快節奏，相信許多人感同身受每日早晚都得面對的壅塞交通，尤其是上下班、課的尖峰時段，那龜速般的行進效率，總讓人希冀擁有上天遁地的絕技，不過這樣的美夢終究不切實際，回歸現實，倒不如好好挑選一台適合自己的代步工具。如今，結合低碳生活議題，電動交通工具越來越夯，其中，又以兼具便攜、高效與環保的電動滑板車最為人所選，針對入門操作也能駕輕就熟，正中通勤族需求、節省徒步時間，甚至滿足週末遛達樂趣，享受移動的美好！

近年來，各領域都提倡創新，為了解決當下城市交通所存在的疑難雜症，個人輕裝出行可選擇的載具也應運而生，其中，電動滑板車是繼傳統滑板之後，滑板運動的另一新型態呈現，不論在外觀、續航、重量或實用性都位居上風，再加上越來越多人開始關注環保、健康和快捷的代步工具，電動滑板車的好處被人看見，其自歐美地區開始嶄露頭角，隨之韓國、新加坡等亞洲地區也漸漸盛行，約自前年起，台灣廠商也瞄準此新式綠能電動載具，紛紛投入在地研發、設計和生產，直至今年，電動滑板車市場在台逐漸發光發熱，可見大眾對它的需求居高不下。

目前台灣的電動滑板車製造技術和硬體規格方面已十分成熟，不過軟體上似乎還有進步空間，藉由此次專訪進而探討其未來科技，原廠表示不排除推出專用App，主要做為限速設定和定位防盜用途，讓車子綁定手機，當偵測到車子震動立即發出推播通知到手機上，又或能診斷車身狀態，甚至結合智能鑰匙概念，透過手機解鎖啟動電動滑板車等應用，讓電動滑板車有如電動機車般智慧人性。

然而，電動滑板車的成功，讓人聯想起當年自行車熱潮的盛況，從人人自有一台專屬單車到共享單車的歷程，各式共享載具的出現也是如今討論度極高的議題，尤其搭上近期美國舊金山街道被共享電動滑板車攻陷的新聞，不免引人好奇台灣未來朝向發展共享電動滑板車的可能性，根據了解，現階段已有新創產業接洽國內電動滑板車製造商，計畫在近年之內，規劃設置租借站點，不過實際運行方式仍屬未知，也為後續外出行走解決最後一里路的共享工具新選擇埋下伏筆。

（圖／NOVA情報誌提供）


本月夯話題「電動代步載具」大不同

在城市出行中，除了開車、騎機車或腳踏車出門，生活中也出現越來越多種新型交通工具穿梭在路上，尤其隨著近年來環保、低碳的概念興起，以及科技技術的成熟，兼具靈活、輕便與特色的電動滑板車、電動平衡車和電動自行車三種交通載具脫穎而出，甚至越來越受年輕上班族的青睞，慢慢地演變成當今短距離出行的不二之選。

雖說三種新式交通工具皆搭載動力輸出，但無論在硬體規格、使用目的或使用情境上都是天差地別，例如電動平衡車是偏向於玩樂性質的產品且仰賴於身體平衡來操控車身方向，煞車也是透過重心來執行，當遇到不平整的路面，容易發生跌倒、摔車等事故，因此，上路前需要學習和練習一番，真正掌握車子後再來使用，反之，一旦上手後趣味性和通行性都相當出色；相對的，電動滑板車配有把手可扶，操控上和適應性方面會安全許多，一般來說，電動滑板車的主要用途不離通勤和旅遊用途，目前國內許多遊樂地區、觀光景點皆可攜帶電動滑板車入園，用途上適合全家人開車抵達木柵動物園或麗寶樂園等幅員廣大的定點後，接下來遊園路程就能靠電動滑板車代步，節省摸索時間、提昇效率；而電動輔助自行車好處是一旦遇到上坡路段輕踩即可順利通過，帶來省力的騎乘體驗，即便不踩踏依舊能靠電力推動前進，續航力相當遠，不但屬於輔助通勤的交通工具，更適用於極限運動和玩家越野等情境。

（圖／NOVA情報誌提供）

新型態運具「電動滑板車」操作篇

電動滑板車畢竟採用油門加速和驅動，初次操作時仍須對產品有一定程度了解，才能平安上路、安心使用，首先，電動滑板車在操作上分為兩種，一種為油門按壓直接啟動，通常屬大車驅動的方式，而小車起步時會借助一腳落地滑動輔助，並搭配低速檔騎行，過程中也要掌握好身體平衡，切勿在高速行駛狀態下急剎車，以免給自身或他人造成傷害。另外，上路時也有一些小眉角需留意，一般建議行駛在平路上或自行車道上，以不影響馬路交通為優先，由於大多數限速在30KM以下的小車輪胎僅6吋，行經崎嶇路段相對容易產生震盪情況、發生危險，因此，應避開坑洞或高低段落差，至於許多人會疑惑騎乘這類新式電動載具，是否有配戴護具的必要性？根據交通部規定，時速25KM以下的車子無需配戴護具，至於行駛25KM以上的大車款時，則建議戴上護膝和安全帽較為妥善。

（圖／NOVA情報誌提供）


A. 儀表板─用於顯示電動滑板車的檔位、時速和電量顯示等資訊，以利隨時掌握車子狀況。
（圖／NOVA情報誌提供）
B. LED車頭燈╱側燈╱尾燈─為了增加夜間行駛的安全性，每款車都會在車頭前方加裝行車燈，另部分車款也會在腳踏板側邊和車尾配置LED燈，不僅加強夜晚照明，也能提醒行人和車輛，帶來警示作用。

（圖／NOVA情報誌提供）

C. 煞車系統─一般分為電子煞車、鼓煞、碟煞和油煞四種，時速30KM以內的輕量小車都是搭載電子煞車系統；30KM以上則分為鼓煞和碟煞兩種、時速75KM以上則以油煞為佳，碟煞與油壓煞車都能提供瞬間減速、更銳利的煞停感，差別在於碟煞是藉由夾取煞車令片來產生阻力、讓車輛靜止，容易耗損煞車皮，而油壓碟煞耗磨損度較低，使用壽命較長久。

（圖／NOVA情報誌提供）

D. 避震系統─普遍使用彈簧式，並分為單根或雙根設計，騎乘小車時通常震盪幅度較低，大部分會配備單避震器，而雙避震器雖然會降低速度，不過舒適感也會明顯提升許多。

（圖／NOVA情報誌提供）

E. 輪胎─依據車種定位分為不同尺寸和類型，最常見的是免充氣實心胎，擁有輕量、不易爆胎與良好避震效果優點；而速度超過30KM以上的車款則採用氣胎居多，能夠增加抓地力、穩定性高不易打滑且體感較佳。

（圖／NOVA情報誌提供）

F. 充電方式─取決於車子本身的電壓支援度，並透過變壓器直接插在車身變壓孔進行充電即可，另現今亦有可換電池式的電動滑板車款，簡單拆卸更換後，便能提高續航里程。

（圖／NOVA情報誌提供）

金頭腦激盪
電動滑板車主要採用鋰電池，而一般鋰電池可承受的最高溫為60度，因此最忌諱在炎熱戶外放置太久，容易導致電機受損，以及電流過大而減損電池壽命，另也不應將電池電力完全耗盡才充電，並且勿超過三個月不使用，以免電池因放電而導致電壓過低，使得鋰電池內部的化學物質無法反應而減少壽命。此外，雖然現在電動滑板車基本都已標配生活防水功能，在細雨下騎乘也無所顧慮，不過仍須避免在暴雨下、水位淹過車底盤的環境中使用，不但容易打滑、車身變髒，更易使電池泡水故障。

金手指神算
今年電動滑板車種類越來越豐富齊全，除了劃分更細密，車子規格也有所差異，從輕量小車最低僅7.5公斤，到競速大車可重達38公斤左右；載重區間則依輪胎和避震器特性，可乘載最低100到最重300公斤人士；單顆電池續航里程從15KM到最遠70KM，並隨著騎士本身重量而增減；時速落在最低25到最快75KM，值得注意是適用年齡為14歲到60歲以下。

設計方面，現階段以霧面硝光塗裝最受歡迎，原廠也不時依照主題風格推出對應車款，至於售價部分，從入門級約8千到頂規4萬多元的車型應有盡有。

金智慧助手
CARSCAM─品牌所有電動滑板車款與相關車用產品都可在「翔敏國際」一探究竟，另在「CARSCAM行車王」FB粉絲專頁中則可獲得新車發表快訊、產品使用知識與疑難雜症排解等，更專注於與粉絲互動的平台，消費者不免多加利用～

Qiewa─針對耶誕、新年或特定節日期間，Qiewa皆會推出驚喜優惠或贈禮活動，消費者可定期關注「Qiewa騎皇電動滑板車」FB專頁不漏接任何重要資訊，另外，若有任何產品相關疑問或維修問題，也可多加利用Qiewa官方LINE即時進行線上聯絡。

（圖／NOVA情報誌提供）

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關鍵字：nova情報誌,電動滑板車

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