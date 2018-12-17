NOVA情報誌／超級防震加身　GoPro HERO 7 Black 達人開鑑

圖、文／NOVA情報誌

哇！運動攝影之王GoPro最近很有「七」蹺！據說導入HyperSmooth超級防震技術，突破盲腸告別三軸宿命；新增Time Warp移動縮時錄影，趣味快轉效果玩不完；還能支援臉書串流直播，野外激情直擊看光光；免套免殼裸機10米防水，上山下海超舒系…。還等啥？七代GoPro HERO 7 Black立馬上手「鑑」真章！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：16年

數位感「諫指數」：5顆星



◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：16年

數位感「諫指數」：五顆星



◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：15年

數位感「諫指數」：4顆半星

GoPro HERO 7 Balck肚裡乾坤

◎HyperSmooth超級防震＋4K 60fps超流暢錄像：新導入HyperSmooth超級防震技術，標榜能終結抖動，無需搭配三軸穩定器能拍出穩定順暢畫面；支援4K 60fps&1080P 240fps超解析流暢錄像格式！

◎新增移動縮時錄影&Quik Stories影片故事分享：新增Time Warp移動縮時功能，移動中能開啟縮時錄影，增添更多拍攝效果樂趣。且提供Quik Stories影片故事功能，透過App點選值得影片或照片，將自動剪輯有轉場效果與音樂情境2分多鐘精彩短片，並能立即分享社群。

◎支援臉書FaceBook Live串流直播：新增Facebook Live臉書串流直播，同步無時差將錄像直播分享臉書或粉絲頁好友，亦可透過RTMP轉址將錄像直播到個人YouTube、Twitch等頻道！

◎人性操作＆百種配件&電力續航：搭載2吋觸控螢幕&前功能顯示幕，機頂配置大型按鍵、優化版新UI與支援直立式拍攝。擁有百種豐富配件可另購，出廠內建1220mAh毫安培充電鋰電池。

鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型＋10米裸機防水』

大審婆：這東西要伴隨身旁，全天候上山下海記錄，首先針對外觀&防水性開鑑！

克里夫：造型大致延續上代，亮點依舊在能裸機防水，優點使用時無需加裝防水殼，體積不會變大，更不怕下雨，可增添便利性與機動性優勢。

Ling：整體觀感跟上代幾乎沒差別，主要在前Logo顏色與側面多了7代字樣，若沒看到這7，還真分不太出是新機。

安安：GoPro早先塑膠感很重，發展到7代讓人感覺洗練很多。體型依舊方正袖珍，外出攜帶或裝在自行車、頭盔上皆方便，尤其裸機10米防水係數高，能安心挑戰戶外嚴峻環境、運動探險、登山、浮潛溯溪等做即時錄影。

男哥：基本上體型變化不大，主要外觀較上代做了一些小調整，我想原廠考量配件相容性問題，讓已買的玩家無需再多花錢添購新配件。另外能裸機10米下水很棒，大大助於水上活動，出廠附帶的鏡頭防護蓋也能做更換，整體設計更專業成熟，符合GoPro在運動攝影界的翹楚形象。

我也不是省油的燈！GoPro頭號強悍競爭對手！

◎ Sony ActionCom FDR-X3000R 4K運動攝影機

Sony專為運動與水中活動量身的ActionCam系列旗艦機FDR-X3000R，搭載4K超解析錄影格式，ZEISS蔡司鏡頭與Exmor R高感光元件，機身內建「B.O.SS全方位光學防震』，確保極嚴苛晃動環境下，拍出高穩定清晰錄像，且標榜助於低光源環境下顏色還原度，讓色彩逼真漂亮。

外觀採傳統長型袖珍版設計，搭配時尚白色色系，裸機支援PX4防潑水與基本防塵，隨機附帶專用防水殼，套上後則提供水下60米防護，建議售價約15900元，整體表現可謂GoPro HERO 7 Balck強悍競爭對手。



鑑定2番目→一定要這麼鑑 『HyperSmooth超級防震＋4K 60fps超流暢錄像』

大審婆：達人們，針對HyperSmooth超級防震技術與實際畫質表現再鑑！

安安：早期這類運動攝影機，主要針對越野單車、極限運動、跳傘、高空彈跳等，想錄下險峻劇烈過程瞬間。過去無法克服影像抖動問題，但這代透過新防震技術，讓畫面有極高穩定性，觀看時機乎沒有暈眩感，真的無需另搭三軸穩定器材輔助，我給高評價！

Ling：實際觀看拍攝影片，新一代防震效果真的厲害，平常走路晃動程度都能抑制很好，這技術也能支援4K 60格影片錄製，對於4K效果清晰度與後續剪輯應用皆加分。

克里夫：這代最大賣點正是HyperSmooth超級防震技術！效果看起來很不賴，非噱頭，真的有作用，對於常拍這類戶外運動影片者，帶來很大實用性。畢竟很多時候，有拍到比沒拍到重要，當遇到緊急錄影狀況，無需再擔心會來不及裝穩定器，因不再需要了。

男哥：現在愈來愈多人出國會會直接帶GoPro，7代機特別強化防震這塊，實際拍攝的效果超乎預期，已完全不輸S牌的光學防震技術，對玩家更有吸引力；戶外光線好時畫面很純凈穩定，雖然室內拍攝依舊有些小雜訊，但比起上代更進步些。不過美中不足是並非所有影片格式是都支援HyperSmooth超級防震，有的僅支援標準防震，這部分使用者需留意。



鑑定3番目→一定要這麼鑑 『移動縮時錄影&Quik Stories影片故事功能』

大審婆： 原廠標榜新增移動可縮時錄影，尤其Quik Stories影片故事能自動輕鬆製作精彩回顧短片…

克里夫：現代人出去玩都會打卡，與其放一張照片，相比下你放一段移動縮時影片，想必會酷很多，這功能對它來說是另一實用東西。另外Quik Stories App拍完後，可根據素材變成一段有串場、效果、音樂，完成度高且濃縮成適合分享的2分多鐘影片，對於一般非專業編輯者很好用，給它按讚！

Ling：Time Warp移動縮時是這代新增功能，上代僅支援靜態縮時錄影，個人認為它是一個很好玩效果，不用太費創意就讓影片有亮點。

安安：過去威力導演有類似Quik Stories功能存在，讓行車記錄器錄的2小時影片，濃縮成2分鐘短片，但問題是若想套入音樂有些困難，因可能會下載到有版權音樂。GoPro好處讓你在手機上作業，且步驟精簡，甚至提供很多有版權音樂能直接套用，當拍完或活動結束，通勤幾分鐘內就能產出好作品。

男哥：上月初剛好去趟沖繩旅遊，實際用這Quik Stories去套旅程中拍攝的照片與影片，簡單點選素材後，再選下方羅列的各音樂與特效，就幫你完成一段精采回顧影片，對於不會或沒時間剪輯的人，簡直是神器。至於Time Warp移動縮時錄影，一句話，就是讓錄像更有趣！

HERO 7 Balck配件叫伊第一名！

◎ 迷你延長桿＋腳架

小巧設計11.7公分便於放置口袋攜帶，可視需求將長度延長到22.7公分，另購價1300元。

◎ 專用漂浮手把

GoPro專用漂浮手把，套上後可當自拍棒，不慎掉落水中能自動浮起，另購價1000元。

◎ 安全帽前置專用架

能將GoPro輕鬆安裝在安全帽或頭盔，同眼睛視角拍攝紀錄影像，另購價500元。

◎ 雙電池充電器＋電池

可同時提供兩顆鋰電池充電，隨附一顆1220mAh備用電池，並支援快充技術，另購價1900元。



鑑定4番目→一定要這麼鑑 『支援臉書FaceBook Live串流直播』

大審婆：朋友啊，七代機說是能支援臉書串流直播，大家快來評評唄！

Ling：臉書或社群直播是現在滿熱門東西，它導入這功能合情合理。但剛剛看了操作畫面，發現還不是太直覺，我認為應該要設快速鍵或與軟體介面做最佳整合，讓使用者直播更簡易直覺，這部分雖可加分，但未來還是有升級空間。

克里夫：直播這件事，對於這類定位產品其實滿重要，因喜歡戶外攝影者，很大比重也是喜歡直播的。正如剛剛Ling提到，若整合度上按一個鈕就能啟度直播，勢必更即時好用。

安安：個人不是很愛直播，但不可否認，直播對觀眾黏著度與參與感更高，尤其對於粉絲頁或部落客經營者。目前臉書直播串流方便性高，這代新增這功能，確實能打到直播使用群，我給不錯評價。

男哥：我也認為7代機支援臉書直播是對的方向，像很多極限運動、旅遊族或Youtuber，喜歡在戶外開直播聊天，常常看到路上有人對手機自言自語就知道（全場大笑）。不諱言初導入軟體還沒做到太成熟，尤其開直播時手機軟體看不到即時錄影畫面。不過先求有，再求好！若照GoPro一向在軟體的簡單易用下工夫，相信很快能透過韌體來更新改良，

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『優化人性操作＆百種豐富配件&電力續航』

大審婆：最後，針對整體人性操作規劃、百種豐富配件與電力續航拉斯兜鑑！

安安：這7代專業版前配置有功能顯示幕，我認為有其必要與實用性。至於機身後2吋觸控螢幕，一來有些太小，且觸控反應速度與坊間相機有落差。另外配件沒話說，相當豐富，是GoPro優勢，甚至已成為很多第三方配件研發標準。

克里夫：機身螢幕畢竟小，想要在上面做設定，稍稍有些難度，主因大家都已習慣用觸控大又靈敏的手機，需要花一些時間適應。好在多數人用這東西，設定好後通常不太會隨便動它，困擾不大。電量部分，單以電池容量來看，續航力會是它現階段比較大罩門，尤其你出國會玩一整天，沒備用電池就GG。

Ling：UI介面規劃與基本操作滿簡單，但我也認為這塊小螢幕觸控反應時間有點慢，常常按完後需等待一下下，可能大家都用手機習慣了。若回過頭來想，它定位是運動攝影機，因此不能太苛求。

男哥：這代介面有做調整，使用感受比六代更人性親民些；另外我很喜歡上面快門大按鍵設計，無論何時或處於待機中，一按下就能醒來啟動錄影。尤其這代有新增直立拍攝，能增加拍攝取景彈性，比較可惜時電力消耗滿快的，建議需多買顆備用電池！

大審婆：瞭解，感恩喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們GoPro HERO 7 Black運動攝影機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：82

男哥：84

Ling：82

安安：83

平均分數：82.7 分「NOVA數位鑑定過關」



『我要上訴─原廠有話要說』

雖然這次超級鑑定團給GoPro HERO 7 Black運動攝影機打了「這東東還真不錯！」以上評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要好好追根究底…。趕緊去找 GoPro台閔科技產品經理曾英雄（英雄哥）問明白！



Q大審婆：與會專家頗為讚賞HERO 7 Black新搭載的HyperSmooth超級防震技術，實際抗抖動表現超乎預期！但有達人指出美中不足是非所有影片格式都支援HyperSmooth超級防震，有的僅支援標準防震？對此…

A英雄哥：HyperSmooth超級防震可幫用戶節省購買三軸穩定器的費用，只要將Hero7 Black更新最新韌體，4K 60P錄影模式也能支援使用喔！



Q大審婆：對於新支援臉書Facebook Live串流直播支援，達人們表示對的方向，可惜操作介面步驟仍不是太直覺，若能設計快捷鍵，勢必更直覺好用？

A英雄哥：7代機全球首創運動攝影機可即時直播，為簡化外型與考慮機身防水，未在機身設置直播快捷鍵。只要事先設定帳號，現場有WiFi熱點，切換為Live拍攝模式，回答FB觀賞權限，馬上可直播分享，真的是很有趣又好玩功能。而其他社群軟體，只要能設置RTMP串流碼，也能用Hero 7 Black進行直播。



Q大審婆：整體操控體驗，達人們認為選單UI介面比上代人性簡易。但有人指出機背2吋觸控螢幕，觸控反應時間有些慢，未來有加強進步空間？

A英雄哥：7 代機採用GP1晶片處理器，是GoPro所有攝影機中拍攝/配對/傳輸/上傳等反應最快機型。若覺得觸控反應慢，可能是使用習慣問題，多次使用後，應該就會比較上手。



Q大審婆：與上代搭載同一顆1220mAh毫安培電池，實際使用電力消耗速度滿快，當帶出國玩一整天時，將成為比較大困擾與罩門？對此…

A英雄哥：GoPro擁有超輕巧機身，對於出國旅遊用戶非常方便，若擔心耗電速度快，可將內建的語音控制/藍牙/WiFi/GPS/喚醒功能都暫時關閉，以節省電源。另外建議拍攝用量大用戶添購原廠雙電池充電器，內附一顆原廠電池，一次能充2顆原廠電池，節省旅途寶貴的時間。

大審婆：收到，阿里卡豆！

鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到GoPro HERO 7 Black運動攝影機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的英雄哥又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購一部，開心帶著它重返帛琉水母湖，將美麗海底世界錄好錄滿，哈哈～

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