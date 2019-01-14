情侶投宿旅店藏毒　「忍不住翻棉被」露餡

▲毒鴛鴦化名住宿旅館遭警方臨檢。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市50歲張姓男子與63歲吳姓女友因化名住宿旅館，引起警方注意予以臨檢，2人應門後雖然故作鎮定，但吳女卻緊張的不自覺翻動棉被而露出安非他命及吸食器，全案偵訊後14日依毒品罪嫌移送偵辦。

警方表示，中壢分局為提高查緝毒品效率利用大數據資料庫，彙整過往警用電腦查詢紀錄，同時加入涉毒人口習性及出沒時間點，分析製作出中壢區「涉毒熱點」。中壢派出所員警藉此資料於13日20時許在中壢區新興路上一間旅館執行臨檢。

▲安毒及吸食器藏棉被露餡逮。（圖／中壢警分局提供）

因吳、張2人化名住宿，員警於是前往查證身份，2人應門後未料突然遭警方臨檢，於是故作鎮定並不動聲色地將安非他命與吸食器藏於棉被裡。警方查證身分後見兩人皆有毒品前科，即進一步詢問是否攜帶違禁品，吳、張二人矢口否認打算魚目混珠閃躲警方盤查。但吳女因警方盤問下過度緊張，自行翻動棉被而使藏於其中的安非他命與吸食器掉出，隨後兩人只好對持有及吸食毒品一事全盤招供。

兩人供稱安非他命是於107年12月30日1時許，在中壢健行路附近向一名綽號「小黑」的男子以新臺幣1000元購得，毒品及吸食器皆為張所有，2人是男女朋友關係；檢測吳、張尿液二級毒品呈陽性反應，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。