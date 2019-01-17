　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌17日早上忙完行政院會後，中午時間偕行政院秘書長李孟諺一起到行政院餐廳一起用餐，看到員工在吃榨菜肉絲麵也吸引他點來吃，卻意外發現蘇貞昌口味偏好「不愛吃辣」，點餐時頻頻問廚師「這個會不會辣？」

蘇貞昌走進餐廳熱情問候員工，關心他們有沒有吃飽，也順便問員工榨菜肉絲麵好吃嗎？得到好吃的回應後，他也點了一碗榨菜肉絲麵來吃，不過卻一直問廚師，你們的榨菜會辣嗎?廚師說不會，才決定要一碗麵，順便叮嚀麵要爛一點，更讚美廚師的廚藝，麵很好吃。在等待餐點的同時，員工爭相要跟蘇貞昌拍照，他有求必應，現場宛如變成一個小型見面會。

▲▼蘇貞昌員工餐廳用餐 吃榨菜肉絲麵 自端碗 自倒廚餘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌員工餐廳用餐吃榨菜肉絲麵。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

蘇貞昌日前請部會首長整理政策所引起的民怨，同步也拍攝影片提醒，包括問題內容？何種方法解決？誰解決？何時解決？要蒐集清楚更要講明白，沒想到行政院接著就把蘇貞昌的四點要求直接作成蘇式民怨調查表，發公文要求各部會跟進，讓部會怨聲四起覺得太瞎。

行政院發言人Kolas Yotaka17日受訪回應，確實有抱怨的事發生，就像蘇院長說的希望是接地氣、會做事內閣，「這是邁出的第一步」。

另外，立法院目前已休會，但因台南市又發生虐童案，時代力量盼召開第二次臨時會，完成兒少保護改革法案立法。不過，經過立法院長蘇嘉全17日召集各黨團協商，確定不召開臨時會，將在2月15日直接開議，並邀請蘇貞昌赴立院進行施政報告及總質詢。

▲▼蘇貞昌員工餐廳用餐 吃榨菜肉絲麵 自端碗 自倒廚餘 。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！
66歲廖峻驚傳中風！「去年底發病」家屬封鎖消息
工程師娶越南新娘被狂嘲笑　伴娘團妹「神似嘉瑜」惹暴動

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會最新民調　74.3％不接受「一中原則的九二共識」

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

徐巧芯曬「10年前妹妹頭清純照」　網驚呼：以為福原愛！

藍綠圍「圓圈圈」　侯友宜：很有話聊挺好的

王金平「頭髮滿滿」撞臉鄭運鵬　公道笑回：偶們一樣帥

等了20年！集美國小佔用違建開拆　新北還給學童彩色運動場

學姊、高嘉瑜誰比較美？　王世堅秒答．．．卻寫錯字

「我主張凌虐孩童致死處死刑」　周錫瑋嗆：不修法就包圍立法院！

吳宗憲霸氣無酬代言高雄　潘恆旭：會提供強大宣傳資源

回老家龜山探訪抗癌茶農　朱立倫聲明：這裡不是我的地盤喔！

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

陸委會最新民調　74.3％不接受「一中原則的九二共識」

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

徐巧芯曬「10年前妹妹頭清純照」　網驚呼：以為福原愛！

藍綠圍「圓圈圈」　侯友宜：很有話聊挺好的

王金平「頭髮滿滿」撞臉鄭運鵬　公道笑回：偶們一樣帥

等了20年！集美國小佔用違建開拆　新北還給學童彩色運動場

學姊、高嘉瑜誰比較美？　王世堅秒答．．．卻寫錯字

「我主張凌虐孩童致死處死刑」　周錫瑋嗆：不修法就包圍立法院！

吳宗憲霸氣無酬代言高雄　潘恆旭：會提供強大宣傳資源

回老家龜山探訪抗癌茶農　朱立倫聲明：這裡不是我的地盤喔！

今低溫下探13℃！你知道日韓偏好的「玉蜀黍式穿法」嗎？

菜鳥唐西奇從不慌張獲隊友尊重　波波讚難得「極度不凡」

酒駕海龍PK 26歲鮮肉警「還咬一口」　網怒：酒空遇到善良警

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全繩　屋主怒：他踩髒我曬的衣服

《天空之城》17集關鍵劇本確定外流！　網友看小道驚呆：太精采了

「活魚饅頭」紋理激真！切開還見「十字骨」　網看呆：隔著螢幕有腥味　

買了它，唇頰、修容全搞定！超好用的「水彩霜」霧面質地超美

年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2月16日開跑

運動科學輔助訓練　王建民：對球質、球速有幫助

大貨車走舊蘇花　通行證申請已公告

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

政治熱門新聞

韓國瑜議會市政總質詢初體驗　先..

即／柯P推館長選立委　合體直播..

麻豆警開槍自戕　監院：分局長難..

高嘉瑜、學姊跟韓冰誰漂亮？　王..

韓國瑜上任路平了　網驚：這高雄..

柯文哲嘆自己辛苦「別的市長都不..

高雄市議會首次市政報告　韓國瑜..

唐鳳寫專欄遭疑比照管案彈劾　現..

陳志賢酒醉耍官威！音控師竟被飯..

韓國瑜謙虛面對首次市政總質詢

柯文哲：換總統就是換個人給人家..

馬英九自豪考第一　綠委：你咁袂..

韓國瑜：我是九二共識堅定支持者

陳致中否認復仇　表示為市民發言

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲賴帳萬元

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面