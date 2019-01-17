影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌17日早上忙完行政院會後，中午時間偕行政院秘書長李孟諺一起到行政院餐廳一起用餐，看到員工在吃榨菜肉絲麵也吸引他點來吃，卻意外發現蘇貞昌口味偏好「不愛吃辣」，點餐時頻頻問廚師「這個會不會辣？」

蘇貞昌走進餐廳熱情問候員工，關心他們有沒有吃飽，也順便問員工榨菜肉絲麵好吃嗎？得到好吃的回應後，他也點了一碗榨菜肉絲麵來吃，不過卻一直問廚師，你們的榨菜會辣嗎?廚師說不會，才決定要一碗麵，順便叮嚀麵要爛一點，更讚美廚師的廚藝，麵很好吃。在等待餐點的同時，員工爭相要跟蘇貞昌拍照，他有求必應，現場宛如變成一個小型見面會。

▲蘇貞昌員工餐廳用餐吃榨菜肉絲麵。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

蘇貞昌日前請部會首長整理政策所引起的民怨，同步也拍攝影片提醒，包括問題內容？何種方法解決？誰解決？何時解決？要蒐集清楚更要講明白，沒想到行政院接著就把蘇貞昌的四點要求直接作成蘇式民怨調查表，發公文要求各部會跟進，讓部會怨聲四起覺得太瞎。

行政院發言人Kolas Yotaka17日受訪回應，確實有抱怨的事發生，就像蘇院長說的希望是接地氣、會做事內閣，「這是邁出的第一步」。

另外，立法院目前已休會，但因台南市又發生虐童案，時代力量盼召開第二次臨時會，完成兒少保護改革法案立法。不過，經過立法院長蘇嘉全17日召集各黨團協商，確定不召開臨時會，將在2月15日直接開議，並邀請蘇貞昌赴立院進行施政報告及總質詢。