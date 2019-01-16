調舞台燈摔成「性障礙」　澳洲69歲華裔教授怒告學校

▲ 「Penleigh and Essendon Grammar School」大學於1977年時，由Penleigh Presbyterian女子大學以及Essendon文法學校合併而成。

國際中心／綜合報導

澳洲一位獲得多次大獎與出版7本著作的69歲華裔吳老教授（James Wu），在某次於課堂表演中，因為爬到課桌上幫忙調整燈光時，不慎摔落到地面上，導致頸部和脊椎受到嚴重傷害，甚至因為多次手術而導致性功能障礙，氣得他告上學校，要求校方給予賠償。

根據英國《每日郵報》報導，吳姓教授在2012年於墨爾本西北方的知名大學「蓬理艾森頓文法學校（Penleigh and Essendon Grammar School）」任教時，在某次於課堂表演中，主動爬上桌子幫忙調整舞台燈光，卻因為重心不穩摔落至講台前的殘障休息區。只是他重摔過後，立刻又繼續參與表演。

由於吳姓教授摔落時頭部著地，頸部和脊椎也受到嚴重傷害，進行多次頸部與脊椎手術，影響到排尿功能，因此需要對陰莖進行手術，導致性功能出現障礙。吳姓教授的律師認為，學校沒有明確警告該處是「明顯墜落危險區」，也沒有在殘障休息區設置保護屏障，「這是一個非常嚴重的事件，因為雇主有義務為員工提供安全的工作場所」。

據悉，這名吳姓資深教授自1982年開始在學校任職，並在1979年於台灣的大學教授中國文學，1994年獲得澳洲全國優秀教育獎，2002年再獲選維多利亞州最佳中文教師獎，甚至出版了7本著作和3部影片，以及中文教學和文化等領域的論文。