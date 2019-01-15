宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包

▲宏達電手機「買一送一」搶換機潮。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電今天（15日）宣布為即日起到2月28日，搶攻春節換機潮，HTC推出《豬來運轉賺紅包 好禮四重送》活動，不僅有機會搖出百萬購物金，還送刮刮樂，甚至推出購買HTC U12+，就免費再送HTC Desire 12+的買一送一好康優惠，以及購買VIVE加碼送限量新春好禮。

迎接農曆春節和寒假後購機潮，HTC推出《豬來運轉賺紅包 好禮四重送》活動，第一重為天天搖出大紅包，不限HTC用戶，只要在活動期間內，全台消費者的手機至活動指定頁面搖一搖，參加「全民搖手機，天天搖出大紅包」，就有機會搖出百萬購物金。

▲非HTC也能搖百萬紅包。（圖／宏達電提供）

第二重為刮刮樂試手氣，只要活動期間內購買HTC全系列產品，包括的手機有HTC U12+ / HTC U12+五月天限定版、HTC U12 life、HTC U11+、HTC U11、 HTC U11 EYEs、HTC U Ultra、HTC Desire 12s、HTC Desire12、HTC Desire 12+，以及VIVE中的HTC VIVE Pro、HTC VIVE、HTC VIVE 一級玩家版、HTC VIVE FOCUS，登錄發票就能立刻刮大獎。

▲新春回饋加碼再送64G記憶卡。（圖／宏達電提供）

第三重則是買大送大金好康，只要活動期間內購買HTC U12+，就免費再送價值7,490元的HTC Desire 12+，此外購買指定手機，包掛HTC U11+、HTC U12 life 和HTC Desire 12s，並至官網登錄，新春回饋加碼再送64G記憶卡，讓消費者盡情享受極致的拍照與影音娛樂。

第四重則是購買VIVE加碼送限量新春好禮，也就是購買HTC VIVE Pro、HTC VIVE、HTC VIVE一級玩家版，加碼贈送HTC網路商店1,000元手機折價券，以及【英雄防線：勇士們】家用版遊戲序號，另外購買HTC VIVE Focus則加碼贈送HTC QC3.0原廠行動電源乙顆。

▲HTC VIVE加碼送限量新春好禮。（圖／宏達電提供）



《HTC專賣店手機健診》

宏達電宣布過年期間HTC線上客服中心仍持續提供週一到週六服務，確保每一個產品相關的疑問都能在第一時間被處理，此外，為了讓用戶能在年前替自己的手機進行大掃除及維修保養，自2019年1月19日起至3月31日期間的每個周末，將陸續在全台HTC專賣店門市現場進行手機健診的貼心服務。

手機健診服務，提供包括話機清潔、保養與常識解說、操作諮詢、簡易故障排除、系統更新協助、HTC售後服務介紹以及新產品簡介與推薦，健診後還提供貼心禮品，以及舊換新促銷活動(加送HTC QC3.0原廠行動電源) ，同時還能免費體驗最新HTC VIVE虛擬實境內容，體驗完還有精美禮物帶回家。