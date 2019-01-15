　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包。（圖／宏達電提供）

▲宏達電手機「買一送一」搶換機潮。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電今天（15日）宣布為即日起到2月28日，搶攻春節換機潮，HTC推出《豬來運轉賺紅包 好禮四重送》活動，不僅有機會搖出百萬購物金，還送刮刮樂，甚至推出購買HTC U12+，就免費再送HTC Desire 12+的買一送一好康優惠，以及購買VIVE加碼送限量新春好禮。

迎接農曆春節和寒假後購機潮，HTC推出《豬來運轉賺紅包 好禮四重送》活動，第一重為天天搖出大紅包，不限HTC用戶，只要在活動期間內，全台消費者的手機至活動指定頁面搖一搖，參加「全民搖手機，天天搖出大紅包」，就有機會搖出百萬購物金。

▲宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包。（圖／宏達電提供）

▲非HTC也能搖百萬紅包。（圖／宏達電提供）

第二重為刮刮樂試手氣，只要活動期間內購買HTC全系列產品，包括的手機有HTC U12+ / HTC U12+五月天限定版、HTC U12 life、HTC U11+、HTC U11、 HTC U11 EYEs、HTC U Ultra、HTC Desire 12s、HTC Desire12、HTC Desire 12+，以及VIVE中的HTC VIVE Pro、HTC VIVE、HTC VIVE 一級玩家版、HTC VIVE FOCUS，登錄發票就能立刻刮大獎。

▲宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包。（圖／宏達電提供）

▲新春回饋加碼再送64G記憶卡。（圖／宏達電提供）

第三重則是買大送大金好康，只要活動期間內購買HTC U12+，就免費再送價值7,490元的HTC Desire 12+，此外購買指定手機，包掛HTC U11+、HTC U12 life 和HTC Desire 12s，並至官網登錄，新春回饋加碼再送64G記憶卡，讓消費者盡情享受極致的拍照與影音娛樂。

第四重則是購買VIVE加碼送限量新春好禮，也就是購買HTC VIVE Pro、HTC VIVE、HTC VIVE一級玩家版，加碼贈送HTC網路商店1,000元手機折價券，以及【英雄防線：勇士們】家用版遊戲序號，另外購買HTC VIVE Focus則加碼贈送HTC QC3.0原廠行動電源乙顆。

▲宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包。（圖／宏達電提供）

▲HTC VIVE加碼送限量新春好禮。（圖／宏達電提供）
 
《HTC專賣店手機健診》
宏達電宣布過年期間HTC線上客服中心仍持續提供週一到週六服務，確保每一個產品相關的疑問都能在第一時間被處理，此外，為了讓用戶能在年前替自己的手機進行大掃除及維修保養，自2019年1月19日起至3月31日期間的每個周末，將陸續在全台HTC專賣店門市現場進行手機健診的貼心服務。

手機健診服務，提供包括話機清潔、保養與常識解說、操作諮詢、簡易故障排除、系統更新協助、HTC售後服務介紹以及新產品簡介與推薦，健診後還提供貼心禮品，以及舊換新促銷活動(加送HTC QC3.0原廠行動電源) ，同時還能免費體驗最新HTC VIVE虛擬實境內容，體驗完還有精美禮物帶回家。

ET快訊
即／劉至翰二任妻子宣布「離婚」：劉先生有了更好的選擇
婆婆請媳婦保管10金條　她竟全捐宮廟...慘賠224萬
兇猛卡車女司機！水蛇腰駕10輪大貨卡　一夕爆紅狂圈粉
日旅遊網列「16位台灣最美女藝人」　她打敗林志玲奪冠

關鍵字：宏達電,HTC U12+,HTC,Desire 12+,VIVE,手機健診,VIVE FOCUS,K12教育軟體

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖

宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包

獨／字節跳動推出《多閃》搶灘影音社群！實測超像臉書限時動態

官方量測網速第一　中華電信小編放膽和網友賭一萬杯咖啡

CES側寫／光辦展覽年吸2400億台幣　拉斯維加斯「不靠賭」的商業吸金術　

春節連假將至　趨勢科技揭秘自由行潛藏4大資安危機

Windows 7終止支援進入倒數1年　微軟呼籲儘快升級

Google Play貼心小功能　一秒卸載應用程式、釋出更多容量

BenQ推三大影音娛樂新品　搶攻農曆年假宅商機

MOD首頁大改版　找片更快更準、操作更直覺

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖

宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包

獨／字節跳動推出《多閃》搶灘影音社群！實測超像臉書限時動態

官方量測網速第一　中華電信小編放膽和網友賭一萬杯咖啡

CES側寫／光辦展覽年吸2400億台幣　拉斯維加斯「不靠賭」的商業吸金術　

春節連假將至　趨勢科技揭秘自由行潛藏4大資安危機

Windows 7終止支援進入倒數1年　微軟呼籲儘快升級

Google Play貼心小功能　一秒卸載應用程式、釋出更多容量

BenQ推三大影音娛樂新品　搶攻農曆年假宅商機

MOD首頁大改版　找片更快更準、操作更直覺

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖

田野調查遭扭曲「海洋戒嚴」　海委會：遺憾

海大失蹤學生家屬抵基隆港　刑警陪同上臺馬之星查驗證物

汰車補助申請太繁雜 　呂維胤：不環保又擾民

BLACKPINK「六億點擊神曲」官方MV被刪了！　TWICE、防彈也中招

羅志祥高調賣女友聯名衣！　遭酸「私生活讓粉絲買單」

劉至翰和第二任妻婚變快閃進棚！經紀人：他說這次離婚，不會再結婚

《蜘蛛人：離家日》首支預告反派現身！傑克葛倫霍「超展開神技」帥炸

SBL／梅奧解放探花實力砍37分　獲第9週單週最佳球員

新・鮮貨／RV方釦休閒鞋超少女　7.5公分是新一代「長高神鞋」

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

3C家電熱門新聞

新iPhone有望支援Wi-F..

iPhone超平價替代品　第7..

宏達電手機「買一送一」搶換機潮

iPhone太貴非蘋果之過　F..

LG吸塵器可邊吸邊拖地　省一半..

Google Play新功能　..

華為設備涉國安疑慮　工研院開第..

OPPO推R17系列限時優惠

官方量測網速第一　中華電信小編..

蘋果直營店舊換新最多省9千元

Win 7終止支援倒數1年

Garmin「腕上航空儀器」再..

想在YouTube搜到A片？請..

Instagram介面大改版　..

更多熱門

相關新聞

入門機支援NFC　HTC Desire 12s實測體驗

HTC去年底發表的新機「Desire 12s」，預計這個月中出貨，3GB / 32GB版本賣5990元，4GB / 64GB版本則為6990元，主打同級手機中，少數配備NFC的入門款新機，内建指紋辨識，也就是不到6000元的價格，就可以使用行動支付功能。

王雪紅CES預告HTC將推5G手機

HTC再戰大陸市場　宏達電：很快會有手機上架

網友列7點為HTC的爛平反

HTC今年CES推VR新品「VIVE COSMOS」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面