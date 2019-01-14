前導救護車非常態勤務　國道警：有急迫性才會派車

▲警方評估有急迫性才會派車開道前導，協助火速轉院。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

花蓮接連2例罹病幼兒轉院至台大求診，家屬在臉書懇求用路人沿途讓道，警方也溫馨的沿途接力派警車前導協助火速且安全就醫，但國九隊表示，經評估有急迫性才會派車開道前導。

國九隊說，除國家元首、行政院長等特勤外，外賓也會透過警政署申請開道，另外包括運送彈藥、危險物品如核廢料、燃料棒等，也都會事前申請，警方再派車開道前導。

而目前協助開道前導，多以運送器官捐贈為主，護送患者轉院，僅花蓮2例。



但若患者有開道需求，可事前向警方提出申請，經評估後若確有急迫性，就會開道前導，若有跨轄開道情況，由國道警察局統一調度。



其實，警方派車前導救護車並非常態勤務，救護車原就有道路通行優先權，若遇交通壅塞，可請求警方協助開道或管制車輛，讓救護車可順利優先通行，避免延誤搶救時間，但不一定得一路護送到院。

花蓮一名年輕媽媽，13日晚間11時許在臉書社團「花蓮人」貼文說，：「她小孩14日要轉台大，可請各位大大在路上看到救護車讓道嗎？一台是救護車，一台是我們，早上9點出發，請各位大大們再留意，感謝你們！」希望大家看到救護車可以幫忙讓路；貼文一出網友不斷轉發。

14日上午宜蘭縣警局、國道警察第九大隊接獲訊息後，接力開道護送男嬰，於上午11時47分交由北市警察局接續護送至台大兒童醫院。