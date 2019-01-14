影／緊急保護令內容曝光　肉圓惡爸不能靠近住家300公尺

記者林裕豐／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，蘆洲警方獲報上門了解，替媽媽做完筆錄，火速幫母子聲請緊急保護令，凌晨2時22分送達法院，值班法官也在3時40分核發，警方當下已將母子倆安置，保護令要求林姓狠父不得再對兩人實施身體、精神等的控制、脅迫，以及騷擾、接觸、跟蹤、通訊、聯絡被害母子，也不得靠近原本雙方在新北市蘆洲原本共同住處300公尺。

▲保護令內容曝光，林姓男子不能靠近住家300公尺。（圖／翻攝自當事人臉書）

孩子的外公表示，「女兒住在蘆洲，自己住在樹林，女婿因為酒品很差，近幾年常動不動就對母子施虐，女兒雖然報喜不報憂，但我知道的就已經有打3次了，覺得女婿很過分，才會要女兒錄影採證，對申請保護令或是離婚都是證據」，外公甚至哽咽表示「我生氣也沒有用啊，我已經哭了好幾回了。」但是之前發生家暴，太太都選擇隱忍，聲請過家暴保護令。 新北地院14日凌晨根據被害母子陳述，施暴的畫面，認為被害母子已遭家暴，因而核發緊急保護令。

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