英脫歐協議料卡關　衛報：歐盟準備延後脫歐大限至7月

▲ 英國首相梅伊。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國國會15日即將表決脫歐協議，但過關機率看似渺茫。基於英國境內的反對聲浪，歐盟認定英國政府會在未來幾周內提出延遲脫歐的要求，正為了「技術性延遲」至今年7月來做準備。

衛報報導，歐盟認為英國政府很有可能無法在原訂3月29日退出歐盟，預料將延長歐盟《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條的脫歐程序，一旦歐盟收到來自英國的要求，歐洲理事會（European council）主席圖斯克（Donald Tusk）將召開特別領導人峰會，討論延後英國脫歐日期。

歐盟官員透露，若梅伊能夠挺過不信任案，並告知需要更多時間說服國會達成協議，歐盟將會提供「技術性延遲」至今年7月。

另據歐盟高層消息人士的說法，若英國未來舉行大選或是第二次全民公投，歐盟則會給予更多時間，但這會讓情況變得更加複雜，因為歐盟新一屆議會於7月舉行，若屆時英國還是歐盟成員，就要派代表留在歐洲議會。

▲ 英國人民上街抗議脫歐。（圖／路透）

國會周二即將表決脫歐協議，若屆時協議被否決，梅伊將有3個工作日提出「B計畫」，接著她可能在周三前往比利時布魯塞爾與歐盟協商，並讓國會在21日針對最新版脫歐協議進行表決。

不過，歐盟官員認為，無論投票結果為何，都需要延長脫歐時間。經濟學人智庫（EIU）分析師丹尼爾（Danielle Haralambous）也提到，目前英國政府需要爭取更多時間，且歐盟應該也願意提供相關協助。