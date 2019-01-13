脫歐協議15日難過關！　工黨將提不信任案「目標是提前大選」

▲ 這項草案由首相梅伊與歐盟達成，但仍需由國會表決，目前看來通過機率偏低。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國下議院將於15日表決脫歐協議草案，反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）告訴同黨議員，最快當天晚上就對梅伊政府提出不信任案。這項草案由首相梅伊與歐盟達成，但仍需由國會表決，目前看來通過機率偏低。草案中的北愛爾蘭邊界問題相當模糊，引發許多國會議員反對，就連支持梅伊政府的親英派「北愛民主聯盟黨」（DUP）都公開表示不會同意表決。

英國脫歐大臣巴克雷（Stephen Barclay）8日表示，英國政府的政策很清楚，梅伊也在很多場合說過，英國將會在3月29日脫歐，也不指望延長歐盟《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條的脫歐程序。

▼ 反對黨工黨領袖柯賓對首相梅伊提出不信任動議。（圖／路透）



工黨的目標是尋求提前大選，如果勝選，就會磋商新的脫歐協議。影子內閣資深成員表示，若延遲發動不信任案，可能會來不及在3月29日之前進行選舉。工黨黨鞭通知黨籍議員，15日務必出席表決，一旦協議沒過關，可能在幾小時內對梅伊政府發動不信任案，隨即在16日表決。

梅伊在《每日快報》（Daily Express）呼籲議員們配合，而若是沒有通過，「會是我們對民主信心的一場災難性、不可饒恕的破壞。我這周末向國會發出的訊息很簡單：現在是時候忘記鬥爭遊戲，為我們的國家做正確的事。」