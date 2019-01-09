昆凌綁高馬尾甜牽小周周　低調露出「髮圈界愛馬仕」

最令人羨慕的天王嫂昆凌，正帶著一家人與父親在澳洲跨年過節，她的度假日子很愜意，在幾張照片中，可見到她參與不少的水上活動，無論是帶著女兒小周周去海邊踏浪，或是坐上遊艇出海，不變的都是以素有「髮圈界的愛馬仕」之稱的L.ERICKSON彈力髮圈綁住秀髮，維持美麗造型，一條售價85元。

昆凌綁著高馬尾，手牽小周周站在水裡的母愛滿盈合影，能見到的不僅是她瘦削細緻的肩膀，隨意綁起的頭髮，就是使用L.ERICKSON髮圈；她出海時在遊艇上巧笑倩兮，右手閒適靠在船上，長袖袖口下露出的，也是L.ERICKSON彈性髮圈。

來自美國的L.ERICKSON，是1997年成立於西雅圖的品牌，創辦人Laurie Erickson懂得現代女性的需求，強調不咬髮、彈性強、不易鬆3個主打強項，戴在手上還能當飾品，迅速在明星、KOL之間流行起來，包括過去紅極一時的影集《Gossip Girl》（花邊教主）裏飾演Blair的Leighton Meester，在戲中經常戴的各式髮飾，即是出自該品牌。

L.ERICKSON彈力髮圈超過30種顏色，除了單條販售外，也有8入與15入的髮圈桶，適合送禮，新推出的細版彈力髮圈，就連少髮量、細軟髮質的幼兒都可以使用，很適合當作母女髮飾啊！

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