誰叫你要酒駕！　台中警1天內「連抓3酒駕」破隊上紀錄

▲有酒駕前科張男打出「身體不好」苦情牌，但其酒測值達0.67，依法送辦。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

酒駕剋星！甫獲2018年度全國績優交警的台中港警張傳賢，短短24小時內連續查獲3酒駕案件，其中2名駕駛更有酒駕前科，面對駕駛打出「身體不好」苦情牌，張員毫不心軟更直批「誰叫你要酒駕」；訊後3人全依公共危險罪送辦。

台中港務警察總隊北突堤中隊表示，員警張傳賢2日於台中港區14路口管制站攔查進港車輛，上午10點07分，盤查52歲金姓男子，聞到其身上有濃厚酒味，要金男進行呼氣酒精測試，其酒測值達0.34毫克。

▲台中港警張傳賢（右）甫獲警政署2018年度全國績優交通警察表揚。



3日早上7點25分，張員在同管制站執勤，62歲林姓男子駕駛營業貨櫃曳引車欲進入港區，張員又聞到林男身上有酒味，先以酒精檢知器測試有反應，要求林男吹氣酒測，並查出其5年內有酒駕前科，林男還一度裝傻，但張員直言說「你就已經有經驗了」，林男才配合吹氣，酒測值達0.27。

當張員要將林男帶回偵辦時，一名53歲張姓男子正從小貨車駕駛座下車，滿身酒氣，張男起初坦承有酒駕前科並說「喝一點點而已」，試圖吃檳榔掩蓋口中酒味，再說「我最近運氣很差、身體不好」；但張員霸氣一指「檳榔可以丟掉」，說跟運氣差沒關係，誰叫你要酒後駕車，張男酒測值高達0.67，雙雙遭帶返中隊偵辦。

▲張男試圖吃檳榔來掩蓋口中酒味，但仍被警逮著正著。



警方表示，張員甫獲警政署2018年度全國績優交通警察表揚，在短短24小時內連抓3酒駕，更破了台中港警單日內查獲最多酒駕紀錄；警也籲民，大多民眾趁天冷小酌暖身，但退酒不佳的民眾，隔日仍有酒精殘餘可能，切勿心存僥倖。