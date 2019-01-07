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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

金鐘編劇母親遭酒駕慣犯撞死　獲賠1018萬餘元確定

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▲▼酒駕，飲酒。（圖／視覺中國）

▲名編劇母親遭酒駕撞死，獲賠1018萬餘元。（圖／視覺中國）


記者吳銘峯／台北報導

曾參與多部八點檔、偶像劇等戲劇節目編劇，並入圍第43屆金鐘獎繼續節目編劇獎的禹元元，她的母親前年4月間，清晨外出運動時，在新北市板橋區遭酒駕慣犯、瀚鴻淨化科技公司負責人莊景忠駕車撞死，莊男被捕時仍輕蔑談笑。禹元元等家屬求償，最高法院7日判決莊男須賠償1018萬餘元確定。

判決指出，本案發生於2017年4月2日，清晨5點半左右，68歲的李姓婦人外出運動，在穿越新北市板橋區篤行路與存德街口時，不幸被闖紅燈的瀚鴻淨化科技公司負責人莊景忠，駕車撞飛20公尺後慘死。莊男撞到人不但沒有立即下車察看，還往前開了幾公尺，直到被4名在路旁吃早餐的學生攔阻才停下，警方驗出莊男酒測值高達0.59，檢方對他提起公訴。

莊男犯下本案後2個月，又在酒駕被查獲，也被起訴、判刑。高等法院合併本案審理後，將他判刑4年8月定讞。而本案家屬禹元元與胞姊，對莊男提出附帶民事訴訟求償，姊妹倆主張，父親20多年前過世後，母親帶著兩姊妹相依為命，車禍發生前，本來還計畫帶母親去日本泡湯，盡點孝道，沒想到莊男酒駕害母親枉送性命；而莊男犯案後仍嬉笑面對員警及家屬，製作筆錄時甚至一派輕鬆與友人閒聊，態度輕蔑，讓家屬無法接受。

至於莊男則辯稱，李婦女兒在警局作筆錄時曾表示母親罹患鼻咽癌，因此希望法官考量死者的健康情況，酌減賠償金額。一二審法院均判決莊男須賠償1018萬餘元。

案經上訴，最高法院7日駁回上訴確定。禹元元與姐姐在車禍發生後，為完成母親遺願，2017年6月還捐贈1組自動心肺復甦機給台北市消防局。

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關鍵字：法律,人權,金鐘獎,編劇,酒駕,最高法院,三審,賠償,撞死,禹元元

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