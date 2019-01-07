民進黨團三長就任　總召林宜瑾：對內團結對外合作

▲台南市議會民進黨團新任黨團三長總召林宜瑾（左三）、幹事長林志聰（左一）、書記長劉米山（左二）就任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會民進黨團新任黨團三長總召林宜瑾、幹事長林志聰，以及書記長劉米山，1月7日舉行上任，總召林宜瑾表示未來1年任期內，將與兩位夥伴共同努力，以團結黨團成員和爭取他黨合作為首要任務，期能扮演好執政黨團角色，讓市議會問政風氣回歸理性，議會同仁不分黨派，攜手為市民發聲打拼。

林宜瑾表示民進黨完成黨主席改選，由卓榮泰當選新任黨主席，加上今天市議會黨團新幹部就任，正是中央及地方攜手推動改革的重要時刻。她說卓榮泰具備完整的行政及立法經歷，特別是溫和但堅定而能圓融捭闔的性格，將代表黨內中生代，帶領民進黨成為更加貼近民意的政黨。

林宜瑾表示未來她會在兩位夥伴的協助下，整合黨團成員、形成共識，強化黨團在政策論述上的力道，特別是針對一些傷害台灣、傷害台南等假新聞，要在第一時間挺身闢謠，確保台灣民主政治環境不受惡意訊息的侵害。

林宜瑾認為政黨政治不是只有對抗，未來會加強與其他黨團的合作，確保台南市議會問政回歸理性。她說，任何公共政策，均不可能百分之百照顧所有人，但只要整體來說、長期來看，能讓城市更好、讓市民更好，就是一項好的政策。為讓好的政策順利推動，未來會努力開創朝野合作空間。