RGB團隊《看見真善美》基隆攝影展　感受造物之美

▲ RGB團隊《看見真善美》基隆攝影展，看見感動與造物之美。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

不用出國就能盡賞世界美景！RGB攝影團隊《看見真善美》攝影展，將於2019年1月8日至1月27日在基隆文化中心第三、第四陳列室展出，集合近年來團隊踏遍海內外，近50幅的精華作品，邀請大家一起透過鏡頭，看見感動與造物之美。

基隆市文化局表示，此次展出主題《看見真善美》，從浪漫雨季到夏日烈陽，有秋收豐盈也有寒霜堅毅，有歡欣也有憂情；帶領觀者透過愛與分享，沐浴在造物者的真善美中。晨光撒落的不丹田梗，彷彿置身其中呼吸著人間仙境的清新；透過陽光映照雕塑，呈現母愛的溫馨，抑或核災後福島展現的生命力、霧氣環繞鳥居的日本風情，更有臺灣廟會陣頭震天價響、普天同慶的歡愉。

文化局表示，創立近20年的RGB攝影團隊，由旅遊攝影名師程春來親自授課，帶領一群熱愛攝影的成員，早起等待日出、追逐日落，深夜曝星軌、不畏風雨嚴寒，用堅持體現每個瞬間，用快門再現萬般風情。展出作品不乏贏得國內外比賽獎項的肯定，如：知名的IPA （International Photography Awards）國際攝影獎、國家地理全球攝影大賽、東京國際攝影比賽，或國內南美會、各縣市美展攝影比賽等，以追求多元極致的完美獲得評審青睞與共鳴。

參展團隊表示，攝影器材日漸普遍，拍照看似稀鬆平常，而照片裡卻記錄著說不盡的故事，一幀作品，就是一絲悸動，都希望能與每一位朋友共享，歡迎喜愛攝影的各界同好，蒞臨欣賞指教。