點豬肉滿福堡裡面卻「沒有豬肉」　一看發票瞬間傻眼！

▲一名網友在得來速買早餐時遇到的無言經驗。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

「豬肉滿福堡不要豬肉餅」，一名網友月初在PTT上分享之前去麥當勞遇到的有趣經驗，和平常一樣在得來速點了豬肉滿福堡套餐，之後打開卻發現裡面根本沒有肉，一看發票才知道原來不是店員忘記給，而是在點餐的時候就出了錯！

回憶當時點餐情況，升級咖啡的時候被詢問要加肉桂粉嗎？回了不要以後店員又說了一串沒有聽清楚的話，最後再向原po確認一次「都不要嗎？」他明確的回答不要後，確認螢幕餐點時也只有快速看過去，並沒有特別注意到這一項。

▲有人真的會點豬肉滿福堡不要豬肉餅的嗎？（圖／翻攝自PTT）

Po文一出引起熱烈討論，「這個客訴好嗎」、「店員：每次都只會跟我說不要，來黑一下」、「重點不要豬肉餅價錢沒變」、「不要肉的客人是真的有」、「被耍了吧，正常怎麼可能問要不要肉」、「他不是說肉桂粉，是說肉跟粉」、「豬肉滿福堡不給我肉我一定大崩潰」。他則無奈回應「我下次點無敵豬肉滿福堡加蛋不要蛋好了！ 應該豬肉餅就不會再離我而去了吧？」

至於後續，原po上麥當勞App填了顧客調查問卷，接到客服電話的致歉表示會加強員工訓練，並請他帶著發票到原店反應，但因為較忙碌也就沒有再回去反應了。