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什麼理由讓人「放棄年終」也要離職？　網友：錢少還要尾牙表演

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▲▼上班族,社畜,工作,吃飯,狼吞虎嚥,壓力,緊張,抱怨,煩惱,加班。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲許多人都會面臨轉職時機的困擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多人辛苦工作一整年，最期待的就是領年終獎金的時候，就算有想離職的念頭，通常也都會苦撐到領完年終才辭職閃人。有網友日前在ptt上po文發問，朋友下週就要離職，讓他不禁思考是什麼樣的職場問題會讓人連年終都寧可不要。問題一出便引起熱烈討論，有人分享，當初就是因為部門前輩不斷人身攻擊便果斷地走人，也有人說年末工作很多還要準備尾牙表演很討厭。

▲▼上班、工作、下班、電腦 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲薪水低、工時高是台灣勞動環境的普遍現象。（圖／取自免費圖庫pixabay）

許多網友也紛紛留言表示原因，「公司根本沒年終可領」、「低薪工時超高」、「廢物主管」、「新公司福利完勝，根本不差那個年終」、「沒事做、被冷凍、沉默霸凌」、「尾牙表演，特別是年底還有很多工作要做」。

尾牙表演也是許多員工的惡夢，有些公司為了省錢就要求員工必須出表演，平常工作已經很累還要被強迫上台，如果年終對自己的影響不大，果斷辭職也不一定是壞事。

其實選擇在年前轉職也是不錯的時機，很多企業都會預估年後多少會有人離職，有時會先在年末提前招募，這時是人力市場供需最失衡的時候，錄取率不僅較高，也有可能談得較好的薪水。好的工作不會等人，別因為死盯著年終獎金而錯過了眼前的好機會。

辭職／裁員／跳槽／出走。（圖／示意圖／達志影像）

▲年末是人力市場供需最失衡的時候，別貪了年終失去了轉職的好機會！（圖／示意圖／達志影像）

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關鍵字：年終,轉職,離職,年後離職潮

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