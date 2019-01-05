江宜樺台大演講遭包圍　社科院院長：未來不會因噎廢食活動照辦

▲江宜樺去年12月18日受邀到台大社科院演講，在過程中遭學生衝進會場抗議。（圖／翻攝臉書）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學5日（周六）舉行第一學期第二次校務會議，台大農經系教授官俊榮在會議上提到日前社科院發生的抗議江宜樺事件，認為該事件已侵犯到大學自治和學術自由，未來若再發生應如何預防？社科院院長王泓仁表示，事發後已開檢討會議，防止未來類似事情發生，但未來不會因噎廢食，還是會舉辦類似活動。

行政院前院長江宜樺去年12月18日受邀到台大社科院演講，在過程中受到擁護太陽花學運的學生衝進會場抗議。官俊榮5日在台大校務會議上提出希望了解校方未來處理方式。王泓仁表示，請校友回學校演講是歷年來的傳統，在活動事前就有耳聞當天會有抗議，因此事前有請校安中心協助，但是當晚抗議人員比預期的多，情況也比較激烈，因此事情才會這樣嚴重。

▲社科院院長王泓仁表示，未來不會因噎廢食，還是會舉辦類似活動。（圖／記者崔至雲攝）

王泓仁說，事發隔天後主秘李心予已馬上召開檢討會議，對於類似的情形做了檢討，希望未來這樣的事情不再發生。但王泓仁也指出，台大支持不同立場的言論，對於有不同訴求的發言，認為也是正常範圍，但是這次較為遺憾是已影響人生安全，希望未來不會再發生。

王泓仁也直言，社科院未來不會因噎廢食，還是會辦理這樣的演講，但也希望在這次經驗、與學校配合繪，演講者不會再受到任何威脅，代理校長郭大維最後也說，台大是堅持學術自由的地方，本來就可以表達任何想法，但需要以理性的態度來表達多元意見。