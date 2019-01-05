玩密室逃脫慶生！波蘭5少女被燒死、1男嚴重燒傷　總統下令檢查

▲密室逃脫帶來許多商機，安全性也必須提升。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

波蘭北部科沙林（Koszalin）的一個互動遊戲場所4日發生火災，當時5名少女在玩密室逃脫，都不幸喪生，另外一名25歲的男子則在大火中受到重傷，目前尚不清楚火災詳細成因，官員正在檢查國內相關的密室逃脫遊戲室。

BBC報導，這起事件發生在當地時間4日下午5時左右，5名15歲的少女來到密室逃脫遊戲間，本來想要慶祝好友的生日卻在火海中喪生，另一名嚴重燒傷的男子則被送往醫院。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，這場大火是令人震驚的悲劇，希望上帝保守死者的親人。

波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudziński）也表達哀悼之意，他已指示國家消防隊的總指揮官，對國內各地進行防火檢查。近年來，密室逃脫遊戲受到熱烈歡迎，英國相關的遊戲間在2013年只有7個，去年卻攀升到1000多個。

密室逃脫遊戲在世界各地都很積極發展，參與者通常會被鎖在一個房間內，必須在限時內完成一系列的謎題才能出去。