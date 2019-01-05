　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

玩密室逃脫慶生！波蘭5少女被燒死、1男嚴重燒傷　總統下令檢查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼門鎖,房間,密室逃脫。（圖／取自Pixabay）

▲密室逃脫帶來許多商機，安全性也必須提升。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

波蘭北部科沙林（Koszalin）的一個互動遊戲場所4日發生火災，當時5名少女在玩密室逃脫，都不幸喪生，另外一名25歲的男子則在大火中受到重傷，目前尚不清楚火災詳細成因，官員正在檢查國內相關的密室逃脫遊戲室。

BBC報導，這起事件發生在當地時間4日下午5時左右，5名15歲的少女來到密室逃脫遊戲間，本來想要慶祝好友的生日卻在火海中喪生，另一名嚴重燒傷的男子則被送往醫院。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，這場大火是令人震驚的悲劇，希望上帝保守死者的親人。

波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudziński）也表達哀悼之意，他已指示國家消防隊的總指揮官，對國內各地進行防火檢查。近年來，密室逃脫遊戲受到熱烈歡迎，英國相關的遊戲間在2013年只有7個，去年卻攀升到1000多個。

密室逃脫遊戲在世界各地都很積極發展，參與者通常會被鎖在一個房間內，必須在限時內完成一系列的謎題才能出去。

ET快訊
20歲菜販為1個塑膠袋遭罵「X你X」！怒推害死老榮民
更生人的燈塔！前四海幫堂主器官衰竭過世　享壽60歲
搶完銀行　元大匪自爆：去看五月天
禁金門豬入台　他批：拿金門祭旗

關鍵字：密室逃脫,火災,波蘭

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

玩密室逃脫慶生！波蘭5少女被燒死、1男嚴重燒傷　總統下令檢查

川普：美中貿易戰談判很順利　「準備好讓政府關門一年或更久」

美股大反彈！Fed暗示暫緩升息　道瓊暴漲746點、科技股上漲

派艦進入大西洋「針對美國」　伊朗最強驅逐艦挺進華府後花園

川普推特語錄／我政績那麼好又受歡迎　哪有可能被彈劾？

民主黨「重掌眾議院」！　裴洛西警告：不排除彈劾川普

頻繁用社交軟體更易憂鬱！研究：「女比男高」網路霸凌＋騷擾佔4成

30年首見！罕見輕颱帕布「直奔暹羅灣」　暴雨巨浪已知1死

正載著孩子要去迪士尼！佛州4車相撞起火 至少7死！

金正恩專屬「奢侈品代購」…北韓駐義大使逃了　攜妻蒸發2個月

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

藝術阿柴揮毫似大師等級　抽象畫一幅能賣1000元！

玩密室逃脫慶生！波蘭5少女被燒死、1男嚴重燒傷　總統下令檢查

川普：美中貿易戰談判很順利　「準備好讓政府關門一年或更久」

美股大反彈！Fed暗示暫緩升息　道瓊暴漲746點、科技股上漲

派艦進入大西洋「針對美國」　伊朗最強驅逐艦挺進華府後花園

川普推特語錄／我政績那麼好又受歡迎　哪有可能被彈劾？

民主黨「重掌眾議院」！　裴洛西警告：不排除彈劾川普

頻繁用社交軟體更易憂鬱！研究：「女比男高」網路霸凌＋騷擾佔4成

30年首見！罕見輕颱帕布「直奔暹羅灣」　暴雨巨浪已知1死

正載著孩子要去迪士尼！佛州4車相撞起火 至少7死！

金正恩專屬「奢侈品代購」…北韓駐義大使逃了　攜妻蒸發2個月

雙煞脫母女衣拍裸照「6hrs僅說12字」！持鑰匙順利開3門　1嫌犯落網

「元旦颱」帕布歷史留名！　 吳德榮曝創2個第一

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

接地氣！桃園「人工生殖」補助2萬　拚經濟5亮點甩開北高夾擊

好不了的慢性咳嗽及喉嚨卡卡　可能是咽喉胃酸逆流

陳偉殷新背號曝光！深夜IG貼照「不說一句話」　球迷神解

玩密室逃脫慶生！波蘭5少女被燒死、1男嚴重燒傷　總統下令檢查

林依晨《花不棄》乞丐裝超童顏！搭小鮮肉張彬彬「無違和」

爭裡子拱手200億躉繳市場　莊中慶：2018壽險打了3節好球最後遇亂流

柯P批國民黨沒勇氣回習近平　唐德明：不是每人都像他大嘴巴

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

國際熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

金正恩專屬名牌代購　北韓大使逃..

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

美專家：台灣漁船在關島「捕獲飛..

伊朗海軍反制美國　派艦進入大西..

貨櫃車撞飛21輛機車！騎士4死..

老公生前邀「來生緣」冷拒絕！7..

長未必長命！性器越大越易心臟病

美股大反彈　道瓊暴漲746點

川普：美中貿易戰談判相當順利

川普：我怎麼有可能被彈劾？

悍妻撞破姦情 抓住丈夫GG拖..

重掌眾院　裴洛西：不排除彈劾總..

運鈔車被怪手開罐頭　搶匪劫空8..

更多熱門

相關新聞

弘大商圈元旦驚傳大火狂燒13名店

南韓名列國人2018年最愛去的國家前5名，首爾街頭處處可見外國遊客，各個知名景點中，弘大商圈好逛、好吃又好買，晚上還有公演可看，總是充滿當地年輕人和外地觀光客。然而，弘大最熱鬧的一路（어울마당로）1日清晨卻傳出大火，整條街上焦黑一片。

即／蘆洲便當店傳火警　員工送醫

火災躲浴室慘死　消防嘆：別躲那

惡火　疑鐵窗阻逃生母子雙亡

在波蘭娶妻生子做生意　殺人犯回國被抓

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

19日補班年初四　不是本來就放？

東北季風提早肆虐！北部明驟降6度＋下雨

Gail《漂向北方》饒舌一字不漏

斯亞生日趴熱舞　掉出東、西半球

18：00成功嶺收假！他高鐵上腿麻過站崩潰

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月天

《歌手2019》公開外籍歌手身份！

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面