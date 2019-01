玩密室逃脫慶生！波蘭5少女被燒死、1男嚴重燒傷　總統下令檢查

▲密室逃脫帶來許多商機,安全性也必須提升。(圖/示意圖/取自Pixabay)



國際中心/綜合報導

波蘭北部科沙林(Koszalin)的一個互動遊戲場所4日發生火災,當時5名少女在玩密室逃脫,都不幸喪生,另外一名25歲的男子則在大火中受到重傷,目前尚不清楚火災詳細成因,官員正在檢查國內相關的密室逃脫遊戲室。

BBC報導,這起事件發生在當地時間4日下午5時左右,5名15歲的少女來到密室逃脫遊戲間,本來想要慶祝好友的生日卻在火海中喪生,另一名嚴重燒傷的男子則被送往醫院。波蘭總統杜達(Andrzej Duda)表示,這場大火是令人震驚的悲劇,希望上帝保守死者的親人。

波蘭內政部長布魯津斯基(Joachim Brudziński)也表達哀悼之意,他已指示國家消防隊的總指揮官,對國內各地進行防火檢查。近年來,密室逃脫遊戲受到熱烈歡迎,英國相關的遊戲間在2013年只有7個,去年卻攀升到1000多個。

密室逃脫遊戲在世界各地都很積極發展,參與者通常會被鎖在一個房間內,必須在限時內完成一系列的謎題才能出去。

