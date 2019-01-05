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台東「鬼影飛雞」太狂！凌晨叫到有人開門秒逃　居民「想雞掰」徵獵人

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▲里長顏子馮指著苦楝樹無奈表示，2隻雞會飛到樹上讓人很難捉到。(圖／里長堤供下同)

▲2隻個性很差的雞。(圖／里長堤供，下同)

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東市民生里有兩隻「惡霸鬼影雞」，野生的牠們每天凌晨4點至6點都會飛到樹上輪流狂叫，直到有人清醒開門才會迅速逃離，讓當地居民苦不堪言。民生里長顏子馮表示，他們放貓、狗都無法解決這兩隻雞，希望有專業的獵人可以出面幫忙。

這兩隻野雞的總部位於台東市民生里杭州街的一處空地，顏色分別是白領黑羽、黃領咖啡羽兩種顏色；同是公雞的牠們至5、6年前開始，每到凌晨都準時啼叫，直到早上6點有人氣到起床揮趕，牠們才會飛上樹梢躲避，默默看著下面生氣的人們。

顏子馮表示，5、6年前有人在這片空地上養雞，但雞場廢棄後這兩隻公雞不知道是被遺忘還是逃走獲得自由，直接在空地住了下來，並每天啼叫，讓當地居民深受其擾，尤其是育嬰的媽媽們。

▲里長顏子馮指著苦楝樹無奈表示，2隻雞會飛到樹上讓人很難捉到。(圖／里長堤供下同)

▲里長顏子馮指著苦楝樹無奈表示，2隻雞會飛到樹上讓人很難捉到。(圖／里長堤供下同)

里民上網留言說「牠們就是一直叫，還會飛到家門口叫」、有人說，「可找原住民部落很多射箭隊高手幫忙」、「彈弓協會的高手很準」、「你這剛上任的里長（顏子馮）第一個任務可真特別」。

顏子馮透露，過去曾用過貓攻、狗攻，但無奈兩隻老雞直接飛上樹，讓人無從下手，最後只好從網路上徵獵人出手幫忙；雖然他得到很多網友的意見，但都沒人出面幫忙，還好近日一名獵人主動聯繫，希望可以就此解決里民的問題。

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關鍵字：台東,里長,

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