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洗臉機霸主科萊麗撤台！品牌強調仍有保固、刷頭可上網買

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▲▼科萊麗洗臉機撤出台灣。（圖／翻攝自科萊麗官網）

▲台灣科萊麗官網發布品牌撤出台灣的訊息。（圖／翻攝台灣科萊麗官網）

記者曾怡嘉 / 台北報導

萊雅集團旗下的洗臉機品牌科萊麗（Clarisonic），日前在官網發布，台灣科萊麗因應品牌策略調整，將自2018年12月28日起，停止台灣科萊麗官方網站線上購物服務。先前消費者於科萊麗專櫃、官網購買的商品之保固與售後服務，只要還在保固期內，權益皆不受任何影響，耗材也能在科萊麗大陸官方網站購買。

回顧科萊麗來台時的豐功偉業，一台要價上萬的洗臉機曾經席捲全台、賣到缺貨，業績更曾經是百貨一樓美妝業績之冠，品牌因為策略調整，從前年開始從實體通路轉向電商平台，而更悄悄地於去年年底退出台灣，在退出前兩個月，才剛推出結合app的智能洗臉機，同時宣布降價，反應不錯，沒想到依然不敵大環境，決定退場。

▲▼科萊麗撤出台灣。（圖／翻攝自科萊麗官網、品牌提供）

▲科萊麗去年10月才推出結合app的智能洗臉機，同時宣布降價，市場反應不錯。（圖／品牌提供）

科萊麗撤出台灣，無疑是為台灣洗臉機市場投下震撼彈，網友紛紛表示：「它們的洗臉機真的很好用」、「好可惜」、「想要更換刷頭怎麼辦？」


品牌公關表示，基於科萊麗品牌亞洲策略的調整，亞洲區各市場的科萊麗將全數以網路為唯一銷售通路，並於大陸設立亞洲區主要之網路銷售據點，負責全亞跨境銷售服務。也就是說台灣消費者仍可在科萊麗大陸官方網站購買，但是必須支付運費寄來台灣。

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關鍵字：萊雅,科萊麗,Clarisonic,洗臉機

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