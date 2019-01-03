不要再來生孩子了！華裔孕婦湧入　加國擬取消「出生公民權」

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加拿大對於國內新生兒採用屬地主義，讓許多亞洲的懷孕婦女，冒著危險花大筆錢安排「生產旅遊」，為的就是要讓孩子一出生就領有「楓葉卡」。走捷徑獲得公民權的方式，引發當地居民不滿，認為此舉貶低公民權價值，外加屢屢傳出海外產婦積欠醫療費的糾紛，去年加拿大保守黨公開支持，取消無條件給予出生公民權，若今年10月聯邦大選保守黨獲勝，這項政策就會開始施行。

▲加拿大居民抗議「生產旅遊」。（圖／擷取自Richmond News）



根據《Policy Options》雜誌統計，加拿大每年約有1500至2000名非公民所生的嬰兒出生，尤其卑詩省的列治文市（Richmond）約有20萬人口，華裔即佔53%，2017年非公民所生嬰兒佔該地總新生兒數的22%。列治文市居民認為，大量華裔人口湧入，導致房價飆漲，醫院也被塞滿，擾亂其他公民的就醫權力，就連當地的移民二代也認為，這樣走捷徑的做法，對他們這些循正常管道遞交申請的移民來說，相當不公平。

去年10月列治文市居民發起請願，要求取消非公民生產也可獲得公民權的規定，請願書中指出，透過該管道獲得公民權的孩子，可以享有加拿大的福利，他的父母卻不用做出任何貢獻。大量透過「生產旅遊」至加拿大生產的孕婦，也排擠了當地孕婦的就醫權力跟醫療資源，而安排「旅遊」的地下產業欠缺法律規管，也造成許多問題，如積欠醫院醫療費用、違法設立月子中心等。

去年保守黨已通過「禁止雙親皆非加拿大公民/永久居民的新生兒自動獲得加拿大國籍」的決議，若明年10月大選保守黨上任，此法將會著手修改實現。卑詩省議員周豪傑（Jas Johal）表示，將會督促現任政府，正視移民生產問題。

目前全球約有30個國家實施「出生公民權」(又稱「屬地主義」)，主要國家有美國、加拿大和墨西哥等。無論父母是哪國人，只要在在該國領土內出生的孩子，即可自動成為該國公民。其餘大部分國家採取血緣主義(又稱「屬人主義」)，父母雙方或一方是該國公民，才會自動成為該國公民。