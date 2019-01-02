解放軍核潛遠在關島也收得到　中國研發極低頻無線能傳3500公里

▲中國核潛艇曾在深海領域與天線發射站成功連絡。（圖／百度百科）

大陸中心／綜合報導

中國大陸近年來在科技發展方面越來越強。《南華早報》近日就針對一項中國的科技「無線電磁法」（Wireless Electromagnetic Method）做了報導，該科技可向深海潛艇發出訊號，能夠從中國發射到新加坡或關島地區，有效範圍高達3500公里。

報導指出，中國以13年的時間建立了這套系統，可以在民事方面如地震、礦物探測等發揮作用，也能在重要軍事用途使用；這套系統也包括一個可以發射極低頻（ELF）電波的天線。

據報導，中國在2009年建設了國內首個軍用級超低頻天線發射站，隔年中國一艘核潛艇就在深海成功與天線發射站連絡，成為繼美國與俄羅斯之後第三個擁有這套系統的國家；隨後中國持續擴大發展這套系統，使該系統成為更先進的極低頻無線廣播技術，能夠傳播更深及更難受干擾的極低頻電波。

報導引述相關研究人員說，在保密工作上，除了要保護這套重要的戰略資產，更要避免引起公眾的恐慌。在運作原理上，報導指出，這套系統的天線也可以發射0.1至300赫茲（Hz，頻率單位）的極低頻訊號。

整個系統在地表上的主要設備連接北至南、東至西的兩對高壓電線，形成60公里寬、100公里長的十字型，《南華早報》報導指出，高壓電線盡頭以鑽孔連接地下，兩個電力站經電線向地下發出強力電流，使地下不斷有著低脈衝；這樣一來，地下就變成了活躍的電磁輻射源頭，這種無線電脈衝不僅能透過大氣層傳播，也可以經由地殼傳送，有效範圍高達3500公里。

報導指出，只要架設一台敏感接受器，就可以在3500公里範圍內接收到相關訊號，而這個傳播距離就大概是中國與新加坡或關島之間，該設備可能位於華中地區的湖北省、湖南省、河南省等地。