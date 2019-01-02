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HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機。（圖／宏達電提供）

▲HTC U11+降3000元搶新年換機潮。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電今天宣布調降HTC U11+的售價，搶攻新年換機需求，64GB版本空機價直接降價3,000元，僅需12,900元，搭配中華電信新精選吃到飽資費999，更是只要3,990元，日前更榮獲外媒Tech Advisor推薦，評選為目前最值得購買的HTC手機之一。

HTC U11+由設計至生產、包裝流程皆為MIT台灣製造，日前更榮獲外媒Tech Advisor推薦，評選為目前最值得購買的HTC手機之一，響應市場熱銷好評，並搭配新年換機需求，中華電信與HTC合作在台灣市場推出一波新年回饋熱銷加碼，64GB版本空機價調降3,000元，僅需12,900元，搭配中華電信新精選吃到飽資費999，只要3,990元，同時加贈64GB記憶卡，等於一次享有128GB儲存空間。

▲HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機。（圖／宏達電提供）
 
外觀設計方面，HTC U11+不僅首創透視水漾玻璃設計，而且工藝設計皆來自台灣團隊，並搭載6吋的18:9螢幕智慧型手機，流線極窄機身符合人體工學設計，號稱提供絕佳握感，即使是單手也能輕易操作，並且採用Edge Sense側框啟動功能，可用在開啟常用應用程式、拍照功能、聯絡人或快速設定開關等功能，並可依照個人喜好及使用習慣來安排配置。
 
照相功能方面，HTC U11+搭載1,200 萬畫素及F1.7大光圈的UltraPixel™ 3主相機，並配備OIS和EIS電子雙防手震系統，讓相機操作迅速準確且畫面銳利清晰，同時整合UltraSpeed 極速自動對焦功能，創造與高階數位單眼相機相同的全感測器自動對焦技術，讓使用者在拍照時感受前所未有的對焦速度，800萬畫素前置鏡頭搭載與主相機相同的HDR強化和雜訊消除技術，讓使用者即使在燈光昏暗處也可清晰完美自拍。

▲HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機。（圖／宏達電提供）
 
手機規格方面，HTC U11+搭載Qualcomm Snapdragon 835處理器，還有HTC BoomSound Hi-Fi雙喇叭及USonic音效，可以體驗4K的錄影播放及完整的娛樂體驗，同時具備3,930mAh的大電池容量，提供更長的使用與待機時間，更是少見同等價格中擁有IP67防水防塵能力，足以面對潮濕的天氣與環境。
 
HTC U11+提供極鏡黑、炫藍銀、透視黑與豔陽紅四種顏色供消費者選擇，即日起128GB版本最新建議售價為新臺幣14,900元，64GB版本最新建議售價為新臺幣12,900元，其中64GB版本全台電信通路將由中華電信獨家推出，搭配中華電信新精選吃到飽資費999，只要新臺幣3,990元，再加贈64GB記憶卡，搶攻新年換機潮。

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關鍵字：宏達電,HTC,U11+,中華電信

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