中華電拿下OpenSignal雙冠軍　坐穩台電信龍頭大哥寶座

▲國際行動網路權威OpenSignal報告出爐。（示意圖／達志影像）

記者邱倢芯／綜合報導

國際行動網路權威報告OpenSignal，日前公布台灣電信業者最新行動網路報告，中華電信下半年再度蟬聯OpenSignal調查報告「4G下載速度」及「整體下載速度」第一名，下載速度較上半年分別再成長12%及20%。

中華電信董事長鄭優表示，中華電信持續加碼投入行動網路建設，再獲國際行動網路權威報告OpenSignal雙料冠軍，顯示中華電信的行動網路品質備受消費者肯定。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信107年度4G基地台設備數已成長三成，並於全台建設超過千台5CA基地台，搭配涵蓋最廣、基地台最多，及業界最大180MHz頻寬等資源優勢，持續領先業界，提供全台客戶順暢、快速的行動網路體驗。

根據OpenSignal所公布107年12月最新台灣電信業者行動網路報告，於107年9月至11月測試期間，採集全台超過4.54億次測量樣本，中華電信「4G下載速度」為39.38Mbps維持領先，「整體下載速度」(即用戶跨3G/4G網路的典型速度) 35.15Mbps亦榮獲業界第一名，再度領先同業，拿下雙料冠軍。中華電信將持續致力於行動網路建設，提供優質的服務及良好客戶體驗。

►2018下半年網路評測 4G網路整體下載表現由中華電信奪冠