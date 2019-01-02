2018全球富翁身家「蒸發5000億」　大陸佔了760億美元！

▲阿里巴巴集團創辦人馬雲 。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

據1日發佈的彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，2018年全球億萬富翁身家共蒸發了5000億美元，其中，臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的財富減少了207至520億美元，下降規模居2018榜首。此外，大陸億萬高淨值人群的身家蒸發近760億美元，其中，萬達集團董事長王健林財富縮水109億美元，排名第四。

截至2018年12月31日，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟公司創始人比爾蓋茨（Bill Gates）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）是全球前三名的富豪，身家分別為1249億美元、904億美元、838億美元。

《中國證券報》指出，該指數中的前500名富豪共損失了4510億美元，與2017年增加1萬億美元形成了鮮明對比。臉書則因被爆出「用戶個人資料外泄」導致股價大幅下跌，其創辦人祖克柏的財富下降規模成為2018之最，減少了207至520億美元。

▼馬克祖克伯。（圖／翻攝自粉絲專頁）

據統計，大陸億萬高淨值人群的身家在2018年蒸發近760億美元。其中，大連萬達集團董事長王健林財富縮水109億美元，排名第四；阿里巴巴集團創辦人馬雲財富縮水98億美元，排名第六；騰訊創辦人馬化騰財富縮水87億美元，排名第七；順豐速運創始人王衛財富縮水68億美元，排名第九。就連多年佔據華人首富位置的香港首富李嘉誠也縮水了65億美元，位列第十一位。

▲貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

儘管去年的金融市場呈下跌之勢，但仍有人獲得巨額財富。 亞馬遜創始人貝佐斯連續兩年成為最大贏家，他的財富年度增加了約259億美元，達到1249億美元，位列億萬富豪指數、財富年度增長規模榜單榜首。但由於股市大跌，他的財富也在2018年下半年縮水，從同年10月初開始，財富減少了近500億美元。

財富增長規模緊接在後的是小米創始人雷軍，他的個人財富在2018年增加86億美元，排名第二。此外，排名前列的大陸富豪還有拼多多創始人黃崢（增加71億美元，排名第三）；寧德時代掌門人曾毓群（增加40億美元，排名第九）、小米總裁林斌（增加35億美元，排名第十三）。

在年度增長規模榜單中排名前列的全球富翁還有UNIQLO創始人柳井正（增加59億美元，排名第四）、微軟公司大股東巴爾默（Steve Ballmer，增加58億美元，排名第五）、LVMH集團總裁亞荷諾（Bernard Arnault，增加53億美元，排名第六）、特斯拉汽車創辦人馬斯克（Elon Musk，增加40億美元，排名第八）。