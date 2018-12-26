到底誰先的？川普撤軍後首次空襲　以色列、敘利亞互指對方先射導彈

▲以色列與敘利亞互指對方先發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普自上週宣布撤回在敘利亞駐軍後，首度傳出空襲事件，25日敘利亞防空系統攔截數個以色列發射的導彈，雖然大部分導彈在到達目標前已被擊落，但仍造成敘利亞3名士兵受傷。以色列也發布聲明反駁，該防空導彈是偵測到來自敘利亞的攻擊才啟動。

▲導彈遭擊落後砸中軍火庫，傷及3名士兵。（圖／達志影像／美聯社）



敘利亞官方阿拉伯敘利亞通訊社（Syrian Arab News Agency，SANA）指出，當時防空系統偵測到大馬士革（Damascus）西部上空偵測到數個「敵對目標」，根據軍方消息來源證實，該目標為以色列戰機從黎巴嫩領土上空發射的導彈。大部分的導彈在抵達地面前遭擊落，但仍造成3名士兵受傷，部分彈藥庫也受損。黎巴嫩官方新聞社先前曾指出，有多架以色列的噴射型飛機在黎巴嫩南部低空飛行。

以色列國防軍（Israel Defense Forces, IDF）則在官方推特表示，「以色列國防軍的防禦系統是感應到敘利亞的導彈才啟動。」也在官方聲明補充，已啟動防空系統擊退敘利亞的防空飛彈，並未造成任何損害或傷亡。半島電視台（Al Jazeera）也指出襲擊發生1小時後，大馬士革居民仍可聽到防空系統對空中目標射擊的聲音。