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奧迪Q5車主酒醉請代駕　抬頭一看「司機死了」繼續抓方向盤行駛

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記者馬叔安／台北報導

南京一名車主15日晚上酒後請滴滴代駕幫忙開車，車開了一段時間後，突然發現代駕的司機沒有走在預定的路線上，呼喚對方也沒有反應，而車輛依然在行駛。車主趕緊拉電子手煞車停住車輛並報警，得知司機已經在駕駛座上死亡。警方正在調查司機死因，車主則說未來不會再開當晚坐的這輛奧迪Q5。

▲事發現場，畫面經變色與馬賽克處理。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

▲事發現場，畫面經變色與馬賽克處理。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

《紫牛新聞》指出，南京市民李先生（化名）15日晚上和朋友用餐時喝了酒，因此用叫車軟體請了代駕來幫忙開車，代駕司機隨後趕到現場，李先生說司機看起來「中等身材，衣著整潔，看起來還挺幹練的，身子也顯得比較結實」，便和朋友上了車，先送朋友回家後，載著李先生繼續上路。

▲事發路段。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

▲事發路段。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

本來在打電話的李先生過了一會兒後發現，司機沒有按之前的約定或者正開著的導航提示轉彎，「我看不對頭啊，連忙喊師傅要拐彎了，但他沒有反應。」坐在後排右邊趕緊呼喚司機，並拍了拍對方，對方還是沒反應，並發出了「打呼嚕」的聲音，而此時司機的腳還踩在油門上，雙手也搭在方向盤，車子處於無人駕駛的狀態，李先生趕緊連拉了兩次電子手剎車，終於停下車子。

李先生下車後，發現司機已經沒了氣息，他趕緊向路人借了手機報警，並找到了自己慌亂中不見的手機，警方到場後確認司機死亡無須送醫，所幸當時人車較少，沒有造成進一步的危險。

▲李先生叫的代駕。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

▲李先生叫的代駕。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

據了解，死亡的司機姓柳，今年45歲，來自安徽。警方目前正在調查司機的死因，雖然有律師表示，這次事件車主不承擔責任，但李先生表示，不會再開事發時坐的這輛車。

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