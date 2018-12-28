鐵鉗卡頭灌水1-2公斤　狗狗「流出眼淚」搖尾求饒

▲為了有更好價格，狗販會注水。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

河南省偃師市日前有狗肉商人為了想多賺錢，往待宰狗的體內注水2到4斤不等（約1到2公斤），從曝光畫面可見，被插管的狗狗表情非常痛苦，目擊者甚至透露，這些毛孩在過程中會流血。事實上肉販對動物注水再屠宰販賣已經不是新聞，先前才有牛被灌進過多的水，躺在地上流淚哀嚎，相當不人道。

《梨視頻》在10月報導，狗販子會每天定時給狗灌水，目的是增重、可以賣出更好的價錢，小狗通常會灌1、2斤，大狗可以灌4斤左右，平均收入能多加十幾元。目擊者透露，狗販子已經在此處做了好幾年的生意，而這些被暴力對待的狗們每次被插管都會流血。

▲▼還有狗販直接用鐵鉗卡頭，水管直插嘴巴。（圖／翻攝自梨視頻）

11月同樣在偃師市，有人直擊20多名狗販正在注水，畫面可見他們會用鐵鉗卡住狗狗的頭，再把水管插進胃進行作業，毛孩搖著尾巴流淚掙扎，讓人看得相當不捨。狗販透露，多了2、3斤能多賺約30元，2隻就有60元，還展示灌水工具，「已經這樣做十幾年了」。

先前安徽省全椒、來安兩縣的屠宰場才被指出，會在屠宰前12小時往牛隻體內注水60公斤，不但把肚子都撐圓，有的牛甚至無法承受，跪地抽搐、流出眼淚，工人坦言的確很殘忍，也知道是違法，可是都是老闆授意。老闆則說，沒砸也沒打，反正下場都一樣，不算什麼大事，也不覺得會痛苦。警方最後帶走29名嫌犯，並在現場查獲被注水的活牛13頭，已被屠宰的注水牛6頭，販售注水牛肉的攤販6處。

▲狗狗絕望流浪。（圖／翻攝自梨視頻）