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僑委會出台5大措施　擴增泰北華文教育影響力

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▲▼ 攀爬雙龍護法309級階梯　清邁必訪素帖寺可眺望全市美景（圖／記者林育綾攝）

▲泰國北部地區是以清邁為中心，包括清萊府、甘烹碧府等17府。（圖／記者林育綾攝）

大陸中心／綜合報導

行政院僑務委員會24日對「大陸在泰國北部地區（簡稱泰北）投入龐大資源」一事回應，會加強派員訪視強化聯繫，並針對當地需求，規劃整體僑務經營策略，其中針對泰北地區最缺乏的華語師資部分，近期會積極規劃多項協輔及因應措施，包括補助泰國留台僑生返泰北僑校任教、推展華語文網路教學等。

監察委員包宗和、副院長孫大川、監察委員江綺雯19日提出調查報告表示，近年政府推動泰北地區僑務工作顯有成效，值得肯定；當前中國大陸逐年在泰北地區投入龐大資源，如何強化泰北僑胞與台灣之連結，實為當務之急。

僑委會24日表示，他們近半個世紀以來長期關注泰北僑務工作並予輔助及支援，包括供應教材、提供經費補助、辦理師資培訓、協助僑校補充師資(遴派替代役及補助自聘教師經費等)，積極輔助民間團體赴泰北辦理各項服務活動，特別是針對當地僑胞村落所形成之「一村一僑校」情形，「泰北地區是我國海外最大正體字據點。」

此外，對於大陸在泰北的教育投資一事，僑委會回應稱，相關動態本會均有掌握，除加強派員訪視強化聯繫外，並針對當地需求，規劃整體僑務經營策略。其中，針對泰北地區最缺乏之僑校華語師資部分，近期亦積極規劃多項協輔及因應措施，包括：1.比照僑生獎學金模式，規劃設立「僑師輔助基金」，將有意捐助偏遠僑校教師薪津之民間資源整合運用，俾增加補助僑校自聘教師員額，未來將以泰北僑校為優先補助對象；2.補助泰國留臺僑生返泰北僑校任教；3.輔導較具規模僑校開辦簡易師範班在地培訓師資，未來師範班畢業生至僑校任教，僑委會將酌予補助經費；4.協調教育部將泰北立案僑校納入遴派華語文師資之地區。5.積極於泰北推展華語文網路教學，發揮我國華語文數位教學優勢。

僑委會稱，「深知『無僑教即無僑務』，僑校是泰北僑務工作之礎石，未來仍將賡續結合各部會分工及民間資源，建立合作平台，共同推動泰北僑教工作。籲請各界續予支持我國僑教及僑務工作，協助僑校永續經營，厚植海外友我力量。」

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