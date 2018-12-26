被問到王世堅　柯文哲竟拜託記者：不要在我面前提這個人

記者陳家祥／台北報導

台北市議員王世堅日前送給市長柯文哲「不在其位不謀其政」8個字，要柯不要越界干涉兩岸事務。對此，柯文哲26日受訪表示，「我什麼時候去干預過？拜託，我們只是做我們…，其實這樣，中央可以做的事就拿去做，也不會跟他們搶著去做那些事」；隨後記者要追問時，柯面帶不悅打提問，「不要在我面前提這個人好不好？拜託！」

王世堅25日在臉書表示，「新的任期，阿堅不會辜負每一位支持阿堅的朋友，您要的正義，我做得到」，接著並奉勸柯文哲「不在其位 不謀其政」；他表示，兩岸問題是中央政府的職權，縣市長應該是配合而已，柯文哲屢次逾越職權，藉此展現挑戰大位的企圖心，用這些憲政問題，掩飾市政施政荒腔走板。

對於王世堅的「忠告」，柯文哲26日表示，「我什麼時候去干預過？拜託，我們只是做我們…，其實這樣，中央可以做的事就拿去做，也不會跟他搶著去做那些事」；隨後記者要追問時，柯面帶不悅打提問，「不要在我面前提這個人好不好？拜託！」

而議會26日下午將舉行第13屆議會成立大會，柯文哲也將到場觀禮，被問到下午是否會跟王世堅有互動？柯文哲說，「不會啦，我們就依法行事」；至於王說陳明文之子陳冠廷入府是鮮花插在牛糞上？柯想了想，說了句「為什麼…」，隨即表示不要講。

▲柯文哲出席107年度台北市優良市集、樂活名攤頒獎典禮。（圖／記者黃國霖攝）