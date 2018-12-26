小飛機迫降高速公路　飛行員淡定下機走到草皮「解放」

This small Cessna landed on a crowded I-20 W in Christmas traffic. He barely missed a few cars and landed perfectly. The two men inside said it was a student pilot’s first flight and they had engine failure. They were remarkably calm. The student was the first to exit the plane. pic.twitter.com/Rg9zchqbEk — Fredie Carmichael (@DeveloperFredie) 2018年12月22日

國際中心／綜合報導

飛機迫降高速公路是一件非常危險的事，但在美國看見這種景像似乎已經不是新鮮事了。日前一對夫婦開車行經美國一處高速公路時，突然看見前方有一架小飛機迫降，但驚訝的是，飛行員下機後竟然「非常淡定」的走到一旁的草皮尿尿。

據英國《每日郵報》報導，卡麥克爾（Fredie Carmichael）和太太於22日下午在阿拉巴馬州（Alabama）的一處高速公路上行駛，結果他們竟然目睹到前方突然有一架小飛機降落後慢慢滑行停住，夫妻倆想確認機上人員是否需要幫忙，沒想到一名壯漢飛行員淡定下機後，先是豎起了大拇指比了「讚」，表示一切都OK，之後就直接走到一旁的草皮開始「解放」，這對夫妻大傻眼！驚呼，「他這是在尿尿嗎…？」

據報導，當時下機解放的是飛行學員，機上還有一名教練威廉斯（Jim Williams）。威廉斯受訪時表示，他和學員當時正在上飛行課，沒想到起飛不久發動機就突然故障，只好選在最符合降落條件的阿拉巴馬州高速公路上迫降，而學員那時只是剛好尿急，才會順便去一旁草地小解，「不是因為尿急才緊急迫降的啦！」

▲飛行員下機後比了個讚，就走去一旁草皮小便 。（圖／翻攝自Twitter／Fredie Carmichael）