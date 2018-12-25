患罕病被罵豬八戒、推進糞坑　母哭訴：我兒子不是怪物！

▲外人嘲笑小賀（化名）因先天疾病造成的外觀差異，讓小賀和父母的生活變得更加困難。（圖／翻攝自每日頭條）

記者張靖榕／綜合報導

大陸一名叫小賀（化名）的男孩因罹患罕見疾病，身高過矮、肚子凸腫有如孕婦，從出生就被親友視為異類，「豬八戒」這個綽號就像甩不掉的噩夢。在社會底層的父母可憐孩子，近日得知有可移植肝臟的消息，趕緊湊出人民幣17萬元讓小賀進行肝移植。小賀的肝在手術後的頭幾天出現併發症，目前病情已經穩定。

▲尼曼匹克症（Niemann-Pick disease）造成腹腫大。（圖／翻攝自每日頭條）

糾纏小賀的病魔是「尼曼匹克症（Niemann-Pick disease）」，一種脂質代謝異常的遺傳疾病，過量脂類累積於病人的內臟和骨髓等，甚至腦部，造成這些器官的病變。小賀肚子腫大就是因脾臟累積過多脂肪。

綜合陸媒報導，小賀原本住在農村，時常受到村民鄰居的指指點點，小賀媽媽況靈（化名）只好帶著他到爸爸打工的地方租房子，只有過年才回家團圓。由於小賀從小就長不高，到了11歲才115公分，加上他的肚子，每次想和其他小朋友玩時，就會招來「豬八戒」等的嘲笑，時間久了，他開始變得沉默且自卑，抗拒門外的世界。

5歲那年，小賀在學校的日子沒多久，同學就叫他「豬」、「怪物」或更難堪的霸凌言語，他們對他拳打腳踢，還把他推進糞坑裡，直到小賀對媽媽說，「媽媽，我不想上學了。」

▲況靈（化名）、小賀（右一）和小賀妹妹合照。（圖／翻攝自每日頭條）

況靈哭訴，「我兒子不是怪物，更不是豬八戒，他只是一個得了罕見疾病的孩子！」對於人們問她求醫10年，這樣值不值得，她說，「值得，孩子出生時我們沒有給他一個好的身體，那我們就要努力，還給他一個好身體。」小賀爸爸雖然有老父、病兒和一個新生的女兒要養，只能靠傷身的重活賺錢，但他也很認命地付出。

▲小賀接受肝臟移植手術。（圖／翻攝自每日頭條）

等待盼來了一線曙光，況靈終於在上海找到能為小賀進行肝臟移植的醫院，由於她和小賀爸爸不符合移植條件，只好向爺爺奶奶借了人民幣17萬元（新台幣76萬元），外購價值人民幣15萬元的肝源，剩下的2萬元則拿來繳金額早已龐大的醫藥費。

今年11月18日，小賀手術進行順利，但到了20日晚上就出現嚴重併發症「急性肝衰竭」，經醫院連續4天搶救，小賀的病情才逐漸穩定。然而夫妻倆欠下的錢已經太多，如果此時放棄又會讓10年來所有的努力白費，為了讓孩子康復，小賀爸爸只好再去找工作，繼續撐起這個家。