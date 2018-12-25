　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼位於西班牙巴塞隆納的聖家堂。（圖／CFP）

▲位於巴塞隆納的聖家堂。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國國務院領事事務局（Bureau of Consular Affairs）23日警告西班牙城市巴塞隆納，蘭布拉大道（Las Ramblas）在耶誕節和新年期間須嚴加戒備大眾運輸站的周遭區域，恐怖分子可能會對觀光景點、交通轉運站和其他公共區域，發動攻擊。外媒指出，西班牙當局已經鎖定有巴士駕駛執照的30歲摩洛哥籍男子，不過消息已被警方否認。

綜合外媒報導，加泰隆尼亞自治區警察局內部收到通報，有可疑人士可能會在巴塞隆納駕駛巴士衝撞民眾。自治區內政部長布赫（Miquel Buch）表示，相關單位會認真看待所有威脅的可能，目前正在調查消息來源，也暫時不會提高警戒級別，因為現在的安全等級已經夠高了。

在美國國務院警告後，巴塞隆納已進入戒備狀態。《法新社》報導指出，加泰隆尼亞自治區警方發言人並未證實正在搜索摩洛哥籍的可疑男子，不過聖誕假期遊客眾多，已經在交通繁忙、人群集中的區域加強安全措施。

布赫認為，自從成立「反恐反有組織犯罪情報局」（CITCO）以來，對於反恐機制已有所改善，並獲得更多的情報和資訊，如果一直活在恐懼之中反而容易犯錯，這時候更應該自由地、正常地生活。

ET快訊
廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬
韓男假掰搭訕！Sandy反問1句就讓他出糗

關鍵字：巴塞隆納,美國國務院,恐怖攻擊,聖誕節

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

長太醜被渣男退婚！單親媽淚崩「花3年整形」翻轉人生

北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

無人機之亂IS也來鬧　發「飛向紐約照」嗆：癱瘓機場很EZ

穆湯波資助　8歲巨瘤男童赴美手術..因藥物過敏死亡

關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備　專家打槍：火山引起的來不及

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

「珍珍」亂入開撩「肖想你」　畢書盡超淡定：腋下好黑XD

觀眾拿到mic就嘶吼致敬　蕭敬騰尬笑...比讚敬禮

川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

撤軍敘利亞倒數！土耳其確認接手邊境作戰　庫德族專家：血腥戰爭將開打

長太醜被渣男退婚！單親媽淚崩「花3年整形」翻轉人生

北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

無人機之亂IS也來鬧　發「飛向紐約照」嗆：癱瘓機場很EZ

穆湯波資助　8歲巨瘤男童赴美手術..因藥物過敏死亡

關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備　專家打槍：火山引起的來不及

3000億扛肩上！韓國瑜選後「首度微笑」見劉寶傑：一張票，一世情

川普推特語錄／民主黨也支持邊境牆…但當我把它當政見　他們就反對

網評／談談情，跑跑馬 開放賽馬是高雄拚經濟的大絕？

歡樂背後…聖誕馴鹿被狠踹、餓到骨頭凸出　壓力大狂掉毛

美警告巴塞隆納戒備恐攻　內政部長：正常維持警戒級別

這家人以為養了迷你豬…等暴肥成豬才知道迷你並不存在　憤而棄養

欠薪4年遭討！慣老闆拍桌狂嗆「拿百億買你全家」　囂張影片曝光

入境聽到宣導先自首！廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

移動式神主牌「紅燈」鑽斑馬線　扭一下閃公車...網罵：別害司機

國際熱門新聞

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻..

北歐2女遭割喉　兇手上死者母臉..

腳踏車丟瓶嗆聲　下秒被運將霸氣..

「假神父」聽告解18年！聖誕夜..

美軍撤離倒數！土耳其接手敘利亞..

BMW駕駛小瞇3秒！彈起旋轉3..

1米海嘯死傷千人　他曝2原因釀..

夫：生了也不愛...孕婦驗出唐..

BBC介紹延禧攻略！女主角狠又..

加拿大通訊巨頭：別禁用華為

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全..

北歐2女命案逮13嫌　摩洛哥：..

二手奧迪被殺價　賣家霸氣復仇

逃票哥躲火車頂　過橋後直接斷頭

更多熱門

相關新聞

聖誕馴鹿被狠踹　壓力大l到狂掉毛

一年一度的聖誕節是西方最重要的日子之一，許多人會舉辦活動慶祝，商家也推出活動來促銷，而聖誕節最容易聯想到的動物，就是聖誕馴鹿了，但英國最近卻有農場被踢爆虐待馴鹿，畫面曝光令歡樂聖誕蒙上陰影。

林志穎發夢手上腕錶：聖誕禮物

拼裝雪橇大安號　警局嗨過聖誕夜

米蘭「艾曼紐二世迴廊」超美水晶聖誕樹

下雪了！屏東粉紅公園白色聖誕

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

果凍姐姐被大飛求婚成功了！

2019新制上路懶人包

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝光

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

空服員幫找回錢包　羅志祥PO感謝文反被酸

吃台南2元黑輪　夾4串結帳98元

台中槍擊案！男胸部被開6槍不治

快訊／韓國瑜就職被爆各局處配合　總額超過300萬

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面