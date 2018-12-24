台灣民意基金會：6成7不支持蔡英文連任　60.8％挺賴清德出馬





▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在九合一大選慘敗，外界將焦點放在2020年總統大選，但民進黨的民調也跌低谷。台灣民意基金會24日發布民意調查結果，顯示出高達6成7的人不支持總統蔡英文連任；且若在蔡英文和賴清德兩人中選一個，有60.8％的人支持賴清德出馬，獲得壓倒性勝利。

台灣民意基金會24日上午進行「2018年終台灣重大民意走向」發表會，由董事長游盈隆負責主持。根據民調顯示，受調者被問到「現任民進黨籍總統蔡英文如果尋求連任，您會支持或不支持？」時，有7%非常支持，18%還算支持，3.9%沒意見，26.6%不太支持，40.8%一點也不支持。換句話說，在20歲以上的台灣人中，有2成5基本上支持蔡英文尋求連任，但有高達6成7的人不支持，且值得注意的是，有4成1的人強烈不支持蔡英文尋求連任。

至於「民進黨內另一位可能參選總統的人是行政院長賴清德。民進黨如果舉行總統初選，在蔡英文與賴清德兩人當中，您會支持誰？」，結果顯示，有60.8%支持賴清德，19.9%支持蔡英文，19.3%沒意見、不知道、拒答。換言之，若民進黨舉辦總統初選，且參選者只有蔡英文和賴清德，依照這份民調顯示，賴清德將獲得壓倒性勝利。

▼台灣民意基金會發表最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）