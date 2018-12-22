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影／「健身美魔女」Linda老師比基尼爆乳闖健身賽　12cm吃足苦頭

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記者吳奕靖／高雄報導

國內知名健身網紅，素有「健身美魔女」的Linda(林慧君)老師，2008年因為全球金融風暴差一點想不開，後來透過健身翻轉人生後，現在她又再次挑戰自己，參加日前國內舉辦的「亞洲IFBB職業卡健美資格賽」，穿著比基尼參賽的她，大秀身材線條，不過她說自己為「12cm高跟鞋」吃足苦頭。

▲Linda老師對著鏡頭大方秀出自己好身材 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Linda老師對著鏡頭大方秀出自己好身材 。（圖／記者吳奕靖攝）

Linda老師接受《ETtoday新聞雲》記者採訪的時候，直接指著現在另外一個男性還說：「我會參加比賽都是隔壁這個害的」，原來Linda老師口中的他，就是自己的健身教練林珈慶，Linda老師說：「要不是沒有他，就不會再出一本壺鈴書，所以師傅叫我來參加，我就得來參加」，Linda老師坦言自己一開始還認為這是國內比賽，結果沒想到居然是國際賽。

▲老師表示會參賽都是這個教練害得 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老師表示會參賽都是這個教練害得 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然第一時間被通知要參加比賽的時候，Linda老師反應是「say no」，自認為自己肌肉量不夠，不過自己最後還是決定參賽，雖然在比賽現場看到很多對手線條身材，讓Linda老師誇張吐了舌頭表示驚嘆，不過坦言首度參賽以後，還是有很多的收穫。

比賽揭曉沒有得名，Linda老師不改幽默個性向大會放話，請大會要頒「最大年齡女性參賽獎」，算是鼓勵已經48歲的她來參賽，一種「終身成就獎」，還當場問起了記者：「48歲的身材長這樣可以嗎？」，讓採訪記者當場害羞回答：「狠可以」。

▲12公分高跟鞋讓老師吃足了苦頭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲12公分高跟鞋讓老師吃足了苦頭 。（圖／記者吳奕靖攝）

Linda老師也表示自己參加比賽最大的罩門，竟然不是在訓練過程，而是腳上的高跟鞋，因為得要穿高跟鞋參賽，這讓Linda老師覺得很不符合人體工學，還得要保持笑容，真的是「累翻了自己一把老骨頭」。

▲Linda老師對自己身材非常有信心 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Linda老師對自己身材非常有信心 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
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關鍵字：Linda老師,健身美魔女,亞洲IFBB職業卡,高跟鞋,壺鈴

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