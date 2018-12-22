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首位駕輕型機跨中國領空的環球飛行人！　陳瑋70天飛21國

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▲▼孟菲斯商業領袖、商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋。（圖／中國日報）

▲Sunshine Enterprise創始人陳瑋。（圖／中國日報）

大陸中心／綜合報導

商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創辦人陳瑋（Wei Chen）在美國喬治亞州亞特蘭大市當地20日駕駛一架小型飛機時墜毀，4人全數罹難。曾是「中國環球飛行第一人」的陳瑋，2011年時駕駛一架輕型飛機，在70天內飛過全世界40個城市，他更是「第一個飛越中國領空的環球飛行人」。

▲▼ 美國喬治亞州亞特蘭大市20日一架小型飛機墜毀，商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋（Wei Chen）身亡。（圖／達志影像／美聯社）

美國喬治亞州亞特蘭大市20日一架小型飛機墜毀，陳瑋與3位公司高層身亡。（圖／達志影像／美聯社）

陳瑋在2011年5年從美國田納西州曼菲斯市啟程，他計畫駕駛單引擎輕型飛機在70天內飛越21國40個城市，完成他環遊世界的夢想。陳瑋在啟程第17天時接受《中國日報》採訪時表示，「歷史上已經有167人駕駛單引擎飛機環遊世界，但沒有一個是中國人，我想成為第一個環球飛行的中國人。」並在7月29日完成環球飛行，且因為受到中國允許，他更成了史上第一個飛越中國領空的環球飛行人。

▲▼2011年陳瑋駕駛一架單引擎飛機從美國孟菲斯啟程。（圖／中新社）

▲2011年陳瑋駕駛一架單引擎飛機從美國曼菲斯啟程。（圖／中新社）

陳瑋於1971年在湖南長沙的一個富裕家庭出生，當他還是孩子時就已經渴望在天空翱翔。他沒有考過軍方飛行員的考試，只能暫時擱下飛行員的夢想，於1995年前往美國從事商業研究生教育，從此定居美國，成為一名成功的商人。

報導指出，陳瑋在2006年加入私人飛行俱樂部，並在2007年取得飛行執照，在2011年真正開始進行環球飛行之前，已經擁有450小時的飛行時數，也買了幾架飛機。陳瑋在訪問中表示，「環球飛行是一項系統工程，你必須計算你的時間表，考慮你的簽證到期，並照顧所有的緊急情況」，「在21個國家申請航線也是一項相當棘手的工作，特別是在中國。」但陳瑋並不孤單，一路上雖然有許多困難，但他得到了來自全球100多位朋友和航空愛好者的幫助，最終完成了環球飛行。

▼陳瑋駕駛環球旅行的飛機。（圖／中新社）

▲▼陳瑋駕駛環球旅行的飛機。（圖／中新社）

陳瑋1998年8月獲得曼菲斯大學國際MBA學位以後，成立了商翔實業有限公司。在不到10年的時間裡，商翔從一個人的公司成長為擁有400多名員工的企業。公司致力於搭建中國重工製造業進入發達國家的橋樑，美國總部坐落在田納西州孟菲斯市，中國總部在廣東省深圳市。

▲▼孟菲斯商業領袖、商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋。（圖／翻攝自孟菲斯經濟學家俱樂部UMAA）

▲孟菲斯商業領袖、商翔實業公司（Sunshine Enterprise）創始人陳瑋。（圖／翻攝自孟菲斯經濟學家俱樂部UMAA）

田納西商業雜誌於2006年將陳瑋評選為年度最佳經理人；陳瑋於2007年榮獲孟菲斯商業周刊頒發的年度經理人總裁獎；2008年，陳瑋榮獲曼菲斯大學商學院頒發的年度實業家獎及40名40歲以下傑出青年獎。同時，商翔實業是2005年田納西州發展最迅猛的前50強企業，2007年被INC雜誌評選為全美發展最快的企業之一。

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