824屏東縣大水　內政部頒義警、民防、義交大貢獻

▲屏東縣警局長明潭（前排中）頒獎給義警、民防、義交有功人員後合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年824大水，屏東縣民防、義警、義交大隊夥伴，不畏風雨，協助警方疏導交通及、災害通報，將災害降到最低，明2019年的台灣燈會更需要他們協助，縣警局長葉明潭日前頒獎表揚有功人員，有的服務時間達20年，並轉贈內政部長獎牌與縣長禮券。

▲葉明潭局長（左）頒獎給義警、民防、義交有功人員▼

這項頒獎典禮於12月19日下午15時在縣警局舉行，邀請民防大隊長陳正昌、義警大隊長吳文展、義交大隊長邱名璋與民防、義警、義交、山地義警到場觀禮。

局長葉明潭在會中民防、義警、義交們平時各行各業在自己的工作崗位兢兢業業，卻還能在繁忙的工作外利用僅剩的閒暇時間，行有餘力協助警方維護社區治安，時間長達20年，犠牲奉獻精神令人感佩。

尤其今年8月24日熱帶低壓豪雨，連日侵襲屏東縣，協勤民力弟兄，不畏豪雨，堅守崗位，協助交通疏導管制及災害通報工作，不辭辛勞，更是幸福屏東默默奉獻的英雄。

葉局長指出，明年台灣燈會在屏東，更需要協勤民力弟兄協助，疏導交通及管制，讓燈會周邊道路交通順暢，讓全省民眾行車都能通暢無阻，來到我們屏東，進而行銷屏東，更讓全世界看見屏東。

另內政部為了表達對這些協勤民力之心意，以部長名義頒發獎牌，而縣長個人為聊表心意特別贈送每位受獎人員全聯福利中心禮券1份表達謝意。