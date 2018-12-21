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聖誕節買一波　燦坤限時4天iPhone XS Max 256GB空機砍2,500元

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▲▼燦坤12/22~12/25為期4天推聖誕優惠。（圖／燦坤提供）

▲燦坤12/22~12/25為期4天推聖誕優惠。（圖／燦坤提供）

記者邱倢芯／綜合報導

看好年底以及耶誕節帶來的交換禮物商機，燦坤宣布從周六（12/22）起推出限時4天的「AppleShop 聖誕特購」活動，除祭出消費者最愛的iPhone XS系列手機及iPhone XR限時優惠外，也針對本周甫開賣的2018新MacBook Air筆電，推全系列Mac筆記型電腦送Office 2019（市價4,690元）。

此外，購買iPhone XS、iPhone XR系列送市價3,990元 ADAM BF1藍牙體脂計+玻璃保護貼，限量300組。

燦坤表示，自iPhone Xs、Xs Max、XR於今年下半年陸續開賣後，該公司觀察自iPhone XR開賣以來帶動整體iPhone銷售增一成，其中iPhone XR銷售居冠，銷量賣得比Xs和Xs Max更好。

根據燦坤銷售數據統計，iPhone XR銷量已佔達半數，同時發現近一月因年底、耶誕節等節慶送禮商機帶動，iPhone XR的紅色版最受消費者歡迎，銷量破7成。

iPhone Xs系列受惠於耶誕送禮商機，破半數的消費者則選擇購買金色版本。與此同時觀察iPhone XS系列、iPhone XR帶動一波手機殼、保護貼以及無線充電板以及無線藍牙耳機AirPods等iPhone週邊商機。不僅AirPods儼然成為全燦坤最暢銷的藍牙耳機，年度銷量與去年相比有2倍爆發性成長，尤其受惠於新手機上市時當月銷量更會爆衝至將近4千組。

燦坤進一步分析發現，凡只要iPhone 新手機開賣，消費者近1/3在購買新機的同時會搭購AirPods；而購買Apple Watch的消費者則有1成會搭購。iPhone XS Max 256GB市價45,500元，聖誕優惠2,500元、下殺至42,999元，凡加購鋼化玻璃保護貼即可用2,999元加價購AirPods 2,999元。

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關鍵字：聖誕節,燦坤,iPhone XS Max,Mac,MacBook Air

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