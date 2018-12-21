豬瘟+傳染病沒人敢住　丹麥要把移民送到「鬼島」隔離

▲林加霍爾姆島（Lindholm Island）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

丹麥議會最近表示，打算把100多名外籍罪犯送到距離2英里（約3公里）外的偏僻小島，來隔離這些犯人。這項計畫立刻引發人權組織不滿，因為這小島過去是傳染病動物的研究基地，充滿豬瘟、狂犬病、以及死亡的動物，堪稱是人人懼怕的「鬼島」。

據《商業內幕》報導，丹麥政府選中的就是面積約1平方公里的林加霍爾姆島（Lindholm Island），目前島上完全無人居住，自1926年以來就一直被當作實驗基地，還有許多死亡動物的火葬場。議會計劃在2019年對該島全面消毒，2021年底前至少可以容納125位居民。

▲島上已經可以看到一些建築物。（圖／路透社）



丹麥移民部長英潔兒（Inger Stojberg）更在臉書PO文說，「如果你在丹麥社會裡不受到歡迎，就不該繼續待在這帶來麻煩。」可看出丹麥近年來對外籍移民的態度越來越抗拒。

政府聲明中提到，林加霍爾姆島將容納那些非難民身份，但基於安全因素無法被驅逐回國的移民，或是在丹麥本土內有犯罪紀錄的移民。但政府強調，「這些人並不是被拘留」，移民仍然可以搭乘渡輪自由離開島嶼，不過每天都要到那報到跟過夜。

聯合國人權事務負責人米歇爾（Michelle Bachelet）表示，她對這項計畫非常憂心，會進行監督和討論，「因為孤立、剝奪他們自由，只會打擊這些移民的信心，會為社會帶來更多負面影響。」

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