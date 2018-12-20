中正預校生被同學磚塊砸頭　受傷昏迷5個月拔管不治　

▲受傷的陳姓同學家屬20日上午悲慟決定拔管。（圖／資料照／記者宋德威翻攝）

記者宋德威／高雄報導

中正預校7月間驚傳鬥毆重傷，羅姓男實習幹部疑勸架受傷懷恨在心，竟涉拿磚塊猛敲陳姓同學後腦勺，導致陳送醫昏迷指數剩3，事發至今5個多月，家屬20日上午決定拔管，陳姓學生過世，檢方今下午相驗；雄檢今年10月偵結，涉案羅姓男實習幹部依殺人未遂罪起訴，目前全案高雄地院審理中。

據悉，今年7月16日早上6點40分，17歲的陳姓學生用早餐時間與王姓同學發生口角爭執，18歲的羅姓實習幹部見狀勸阻，但陳怒氣未消，之後把王拉進廁所談判，羅看見後，又在廁所內把兩人拉開，反而引發兩人肢體衝突，其他同學趕緊隔開雙方，羅卻因此嘴角流血，相當很不高興。7點許陳姓同學進入教室後，拿起教室外的磚頭，突敲擊陳的後腦杓，陳抱著頭痛苦倒地，造成頭部骨折、右側小腦硬膜下出血，昏迷指數一度剩3。

案發後羅姓同學帶回警偵訊，坦承用磚頭攻擊陳姓同學，檢方認為羅明知拿硬物敲擊別人頭部有致命可能，加上其他同學證稱事前聽到羅表示與陳發生口角不開心，並目睹羅打陳的過程，陳痛得抱頭，羅手持磚塊站旁邊，認定涉犯殺人未遂罪嫌。

中正預校20日表示，事關學生隱私不便做任何回應；而羅姓男學生已轉學，未在軍校就讀。院方表示，陳同學從入院後就昏迷未曾醒過，因腦部受傷需長時間醫療救治，都是靠呼吸器維持生命。