總統、立委分開選恐多燒6億　公投若脫鉤花費差不多

▲中選會指出，總統、立委分開選恐多燒6億。（圖／翻攝自立法院直播）

記者賴于榛／台北報導

針對2020年總統與立委選舉是否合併選舉，中選會代理主委陳朝建20日在立法院被問到此題，他指出，選舉時程要經過委員會議確定，但他傾向合併，2、3月應該會公布，若總統與立委分開選舉，需多花新台幣6億元；至於公投跟大選若是分開經費是否有差異，他則表示相差無幾，主要是看案件數。

2020年總統與立委選舉是否合併選舉牽動各政黨布局，但中選會還未有正式答案，陳朝建20日到立法院內政委員會備詢，被國民黨立委林奕華問到何時決定時程，他表示選舉時程要經過委員會議確定，但他傾向合併，2、3月應該會公布，確定前會召開公聽會徵詢政黨意見，且2、3月決定對整個選務辦理、相關事務處理比較適切。

國民黨立委黃昭順則說總統、立委若不併選，恐要動用2批選務人員，並詢問若是立委、總統選舉分開大概增加多少經費？陳朝建則說，主要是人力部分，增加新台幣6億元，但若公投跟大選分開的話，經費部分相差無幾，主要是看案件數量。

至於，合併選舉是否應該要法制化，避免每逢選舉前就要再討論一次，陳朝建則說，公職人員選舉罷免法 、總統副總統選舉罷免法都不是中選會主責，兒是辦理裡選務相關，會將意見轉給相關部會。

另外，台灣討論許久的不在籍投票是否就能適用下次選舉，陳朝建表示，大選的不在籍投票屬於內政部權責，公投的不在籍投票部分，是否跟電子投票一起處理，是可以研議的方向，只是研議約需半年時間，且這涉及成本、資安等，還要經過示範程序。