避開2考試2連假　彰化、台南、金門立委補選3／16投票

▲中選會代理主委陳朝建。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

中央選舉委員會18日舉行委員會議，會中討論通過第9屆立法委員台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區缺額補選投票日期，最後避開108年專門職業及技術人員普通考試導遊與領隊人員考試、高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試以及農曆春節、和平紀念日連續假期訂於108年3月16日（六）舉行投票。

前立委姚文智、盧秀燕空出的第9屆立法委員台北市第2選舉區及台中市第5選舉區缺額將於1月27日投、開票，共有9人登記參選，包括台北市部份，完成登記參選台北市第2選舉區的候選人有5人，黨籍部份分別是民主進步黨推薦的何志偉、全民無黨聯盟推薦的陳源奇與中國國民黨推薦陳炳甫，無黨籍則有挑戰議員失利的王奕凱，與現任市長柯文哲子弟兵陳思宇。

登記參選台中市第5選舉區的候選人有4人，分別是中國國民黨推薦的沈智慧、民主進步黨推薦的王義川，以及聯合黨推薦的林忠勝，與無黨籍的邱于珊。

中選會表示，第9屆立法委員選舉，台南市第2選舉區選出之立法委員黃偉哲當選台南市市長、彰化縣第1選舉區選出之立法委員王惠美當選彰化縣縣長、金門縣選舉區選出之立法委員楊鎮浯當選金門縣縣長，依法應於107年12月25日宣誓就職，則各該選舉區立法委員補選依法應於108年3月24日前完成補選投票。

經過中選會與教育部、台南市、彰化縣、金門縣選舉委員會召開協調會議會商，考量108年3月9日至3月10日將舉行108年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，108年3月9日將舉行108年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試，不宜訂為投票日期，又108年2月2日至2月10日為農曆春節期間，2月23日(六)為補行上班日，2月28日至3月3日為和平紀念日連續假期，將補選投票日期訂為108年3月16日，投票起止時間為上午8時至下午4時。

重要選務工作日程如下：

(一) 108年1月4日 發布選舉公告

(二) 108年1月10日 公告候選人登記日期及必備事項

(三) 108年1月14日至1月18日 受理候選人登記之申請

(四) 108年1月18日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

(五) 108年2月19日前 審定候選人名單，並通知抽籤

(六) 108年2月24日 選舉人名冊編造完成

(七) 108年2月25日 候選人抽籤決定號次

(八) 108年3月5日 公告候選人名單

(九) 108年3月6日至3月15日 辦理公辦政見發表會

(十) 108年3月12日前 公告選舉人人數

(十一) 108年3月16日 投票、開票

(十二) 108年3月21日前 審定當選人名單

(十三) 108年3月21日 公告當選人名單

(十四) 108年3月26日前 發給當選證書

(十五) 108年4月20日前 通知候選人領取補貼之競選費用