　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陌生男半夜敲門、刷卡進門稱「催收房費」　她嚇壞了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼酒店大廳。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲酒店大廳。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

大陸中心／綜合報導

一名吳女士日前因出差入住長沙麗楓酒店，就在凌晨2點多左右，房門突然被陌生男子敲響，甚至刷了房卡進門，正在熟睡的吳女士嚇出一聲冷汗，事後這名陌生男子聲稱，自己是酒店服務員，上來提醒交付房費。酒店徐姓店長表示，雖然有多種因素，但男服務員深夜上門，確有不妥當的地方，已經向吳女士當面道歉，並免除當日房間的費用。

據當事人吳女士表示，13日因有事前往長沙出差，便在網路上訂了麗楓酒店一間288元的雙人房，並帶了兩名小孩；14日覺得房間內有氣味，向酒店提出更換，也決定續住一晚。她進一步提到，當時服務員並沒有提醒她繳費，認為自己已經付了押金，也留下了身分證號碼，應該是在退房時一併結算。

然而過了一晚，15日凌晨2點多左右吳女士在房內睡覺時，聽見有人敲門，更刷了房卡進來，她嚇出一身冷汗，對方隨即解釋自己是酒店服務員，前來提醒繳交房費。第二天早上，驚魂未定的吳女士前往櫃台投訴，也報警處理。

據《瀟湘晨報》報導，酒店方面對於男服務員深夜敲門，也覺得挺「委屈」，認為他們是被迫前往催帳，因吳女士換房後，一直未交房費。

徐店長也表示，吳女士換房時，櫃台就有提醒交房費，但她說「等會還會出門，出門的時候再交」，當她出門時又稱「有急事，回來後就交」，最後也遲遲未等到吳女士。同時店長提到，當天是周末因客流量較大，櫃台也無法留意吳女士的回房時間，多次撥打房內電話，也無人接聽，因為在凌晨4點前需結算當天帳單，如果有欠費，需要服務員墊付，才會出現服務員催帳情況。

徐店長指出，「雖然有多種因素，但男服務員深夜上門，確有不妥當的地方，已經向吳女士當面道歉」。另外，負責人肖先生說，在協調時，「對方曾要求兩萬元的精神賠償，但被我們拒絕，最多只能提供免除當日房費，並贈送兩套洗護用品的賠償」。事後，吳女士未交當天房費，並帶著兩個孩子離開。

ET快訊
蘇啓誠遺孀指「政治人物誤導事實」　她揭：謝長廷看的遺書哪來？
草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP！吃草男友妳吃了？
李千那脫了！火辣跨坐徐鈞浩熱吻：精疲力盡

關鍵字：長沙,麗楓酒店,催繳房費

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙城論壇／時尚需要全民參與！　台滬時尚周合作讓「展品變商品」

不嫁官富二代只要潛力股　「年齡論地段」女過30就是郊區房

日本女大生問戀愛經　陸外交部發言人幽默回應

華為陷風暴　日本人寫信力挺「孟晚舟是我恩人」

2019年經濟下行壓力不小　北京當局持續做好六穩

陸2018年度漢字出爐　「奮」字奪冠拚幸福

雙城論壇／用AR系統勘景！　「上海出品」衝質衝量...名列全國第一

大陸網約車市場達230億美元　各車廠插旗競爭

有解藥？大陸商務部證實：中美計劃明年1月舉行貿易會談

ofo創始人戴威收「限制消費令」　搭飛機、住高級酒店皆被禁

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

雙城論壇／時尚需要全民參與！　台滬時尚周合作讓「展品變商品」

不嫁官富二代只要潛力股　「年齡論地段」女過30就是郊區房

日本女大生問戀愛經　陸外交部發言人幽默回應

華為陷風暴　日本人寫信力挺「孟晚舟是我恩人」

2019年經濟下行壓力不小　北京當局持續做好六穩

陸2018年度漢字出爐　「奮」字奪冠拚幸福

雙城論壇／用AR系統勘景！　「上海出品」衝質衝量...名列全國第一

大陸網約車市場達230億美元　各車廠插旗競爭

有解藥？大陸商務部證實：中美計劃明年1月舉行貿易會談

ofo創始人戴威收「限制消費令」　搭飛機、住高級酒店皆被禁

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

重新換發歐欣水保施工許可證　台南市政府引爭議

2018優良公寓大廈評選出爐　台南市頒獎表揚

匪搶刮刮樂「腳滑」屁股開花 老闆冷眼看超淡定網友笑翻

大陸熱門新聞

國中被踹頭！20年後他怒賞老師..

日女大生問戀愛經　陸外交部發言..

華為風暴 日本人寫信挺孟晚舟

他「甩老師巴掌」復仇被逮　網怒..

雙城論壇／「上海出品」全國第一

不敢嫁官富二代　女過30是郊區..

繼母滾水私刑！　6歲童下體燙傷..

陸2018年度漢字　奮字奪冠

東海出現幽靈船　無人遊輪漂流

上海副處長談環保：向台灣學習

台北時尚周力求「全民參與」

暖爸「割皮救女」　醫藥費近千萬..

紐時：美以抓黑幫戰略算計孟晚舟

保安打死懷孕浪浪扔垃圾桶！

更多熱門

相關新聞

長沙12歲女發生關係怕罵誆強姦

湖南長沙1名12歲的女孩在網路遊戲中認識了19歲的白姓少年，兩人成為情侶，發生關係後女孩懷孕，由於擔心被罵，編造了自己在公車上遭到尾隨與性侵的故事，並跟著母親去派出所報案，之後與男友逃往青島。警方調查後還原真相，並逮捕白姓少年。白姓少年對少女家人表達歉意，「我也是個不懂事的少年。」

男散布「自拍色情片」成網紅遭逮

小牛富少求婚！混血妹1句話羞辱糗炸

沒擠上公車　大媽擋車：都不准走

影／陸再傳公車糾紛　乘客揍司機18拳

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面