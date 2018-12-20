陌生男半夜敲門、刷卡進門稱「催收房費」　她嚇壞了！

▲酒店大廳。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

大陸中心／綜合報導

一名吳女士日前因出差入住長沙麗楓酒店，就在凌晨2點多左右，房門突然被陌生男子敲響，甚至刷了房卡進門，正在熟睡的吳女士嚇出一聲冷汗，事後這名陌生男子聲稱，自己是酒店服務員，上來提醒交付房費。酒店徐姓店長表示，雖然有多種因素，但男服務員深夜上門，確有不妥當的地方，已經向吳女士當面道歉，並免除當日房間的費用。

據當事人吳女士表示，13日因有事前往長沙出差，便在網路上訂了麗楓酒店一間288元的雙人房，並帶了兩名小孩；14日覺得房間內有氣味，向酒店提出更換，也決定續住一晚。她進一步提到，當時服務員並沒有提醒她繳費，認為自己已經付了押金，也留下了身分證號碼，應該是在退房時一併結算。

然而過了一晚，15日凌晨2點多左右吳女士在房內睡覺時，聽見有人敲門，更刷了房卡進來，她嚇出一身冷汗，對方隨即解釋自己是酒店服務員，前來提醒繳交房費。第二天早上，驚魂未定的吳女士前往櫃台投訴，也報警處理。

據《瀟湘晨報》報導，酒店方面對於男服務員深夜敲門，也覺得挺「委屈」，認為他們是被迫前往催帳，因吳女士換房後，一直未交房費。

徐店長也表示，吳女士換房時，櫃台就有提醒交房費，但她說「等會還會出門，出門的時候再交」，當她出門時又稱「有急事，回來後就交」，最後也遲遲未等到吳女士。同時店長提到，當天是周末因客流量較大，櫃台也無法留意吳女士的回房時間，多次撥打房內電話，也無人接聽，因為在凌晨4點前需結算當天帳單，如果有欠費，需要服務員墊付，才會出現服務員催帳情況。

徐店長指出，「雖然有多種因素，但男服務員深夜上門，確有不妥當的地方，已經向吳女士當面道歉」。另外，負責人肖先生說，在協調時，「對方曾要求兩萬元的精神賠償，但被我們拒絕，最多只能提供免除當日房費，並贈送兩套洗護用品的賠償」。事後，吳女士未交當天房費，並帶著兩個孩子離開。