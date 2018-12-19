傳中共成功潛射「巨浪3」洲際飛彈　射程逾1.2萬公里

▲中共之前試射「巨浪2」潛射彈道飛彈的畫面。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

《華盛頓自由燈塔報》周三(19日)報導，中共上月就「巨浪3」潛射洲際彈道飛彈進行飛行試射；同時稱這次實驗是由一艘改進型的032潛艇所完成的。

報導引述美國國防部知情官員的話說，今年11月底時，中共軍方首度試射一枚「巨浪3」潛射彈道飛彈。他並表示，「巨浪3」是中方正開發的第三代潛射洲際彈道飛彈代號，射程逾1.2萬公里，可攜帶單個或多個核彈頭。它將在解放軍新一代核潛艇上服役。

報導又說，美國情報機構密切監測這次試射。消息人士指出，美方利用導彈預警衞星探測到這次發射，但無法得知有關飛行測試的更多細節。美方發言人拒絕對此事發表評論。

報導中提到：中國火箭軍宣布在11月20日至23日間進行了5次導彈飛行試驗，但並未詳細說明試驗細節。遼寧省海事局發布的「遼海警0265」顯示，11月16日至23日，大連附近海域曾有「軍事演習」並封閉海域。

報導指出，「巨浪3」導彈就是在大連研發。這次導彈試驗是中國戰略核力量建設的重要里程碑。報導同時引述大陸聯路消息稱，中共曾使用一艘改良型的032型試驗潛艇，試射了「巨浪3」導彈。相信這艘032可能是「巨浪3」發射的試驗台。