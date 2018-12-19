「嘉義嚴選黃金烏魚子」競賽　蝦覓世界、鴻業海洋奪冠

▲▼嘉義縣嚴選烏魚子競賽，分別由蝦覓世界及鴻業海洋奪冠。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣政府為建立頂級烏魚子形象，民國99年起陸續輔導嘉義縣養殖漁業生產區發展協會舉辦「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔，今年評鑑成績19日上午揭曉，蝦覓世界有限公司獲得5-7兩組冠軍，鴻業海洋冷凍食品有限公司獲得7兩以上組冠軍，今年參賽的烏魚子品質優異，競爭激烈，成績差異不大，堪稱每一片烏魚子都是頂極精品，縣府訂23日在布袋國中舉行頒獎典禮暨行銷推廣活動，並授證「嘉義嚴選黃金烏魚子」獎牌。

嘉義縣是烏魚養殖和出產頂極烏魚子重鎮，養殖面積約300公頃，年產量635公噸，得天獨厚的地理位置及位處北回歸線黃金地帶，擁有優良的養殖環境，可以孕育肥美健康的烏魚，加上充足的海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，才能製造出色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的頂極烏魚子。

今年邀請中華醫事科技大學餐旅管理系黃裕文主任、大同技術學院餐飲管理系劉邦傳副教授、南台科技大學餐旅管理系胡永輝助理教授、樺榮海鮮餐廳許華傑主廚、三好國際酒店沈裕堅副主廚擔任評審，評比項目有外觀、風味、質地及口感。

評審團表示，好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，卵粒勻齊，色澤赤黃有透明感，乾溼度適中，軟硬合宜，風味和口感俱佳，無過鹹或過淡，顏色為深橘紅色。

農業處表示，製作烏魚子是一門很深的學問，從挑選烏魚、魚卵分級、曝曬到縫補，每道工序都必須經過嚴格的管控與作業流程，才能產製出色香味絕佳的頂級烏魚子。今年評鑑已邁入第9年，藉由競賽活動，業者可以互相切磋，不斷提升品質及建立品牌，提高漁民收益，提供消費者更頂極的烏魚子。

得獎名單如下：

5-7兩組：第一名蝦覓世界有限公司、第二名崇文冷凍食品股份有限公司、第三名富裕水產國際有限公司。

7兩以上組：第一名鴻業海洋冷凍食品有限公司、第二名富裕水產國際有限公司、第三名鑫溶實業股份有限公司。