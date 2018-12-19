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社會 社會焦點 保障人權

不同意「存戶病危提領」　溪口農會：依法行事保護當事人財產

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▲▼溪口鄉農會存戶病危家屬欲提領存款，相較郵局彈性制度，遭批不通情理。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲▼溪口鄉農會存戶病危家屬欲提領存款遭拒，相較郵局彈性制度，遭批不通情理。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉一名七旬謝姓老農日前病故，彌留前交代家屬到溪口郵局和溪口鄉農會請領先前定存的存款，做為繳納醫療費用和辦理後事喪葬費用，但家屬指控農會不讓解約請領，與郵局同意提領的便民作為，差異相當大，同為金融單位，溪口鄉農會作法相當不近人情。

溪口鄉農會信用部劉育伶主任回應，依規定要請領定存或提早解約需本人親自或委託他人辦理，但因農會得知該存款戶因病意識不清，為免存款戶病癒後，造成農會困擾，故要求家屬須先到法院進行禁治產人公證，才得以委託辦理，農會依法辦理，對家屬請求愛莫能助。

家住溪口鄉的謝姓老農罹患膽管癌，11月初病情惡化，自知不久於人世，於是囑附家人將其存放在溪口郵局及溪口鄉農會的定期存款解約提出，以做為繳納醫療費用及處理身後事之用。

老翁兒子遵循父親交代先前往郵局辦理解約，郵局得知老翁狀況，為求慎重要求存戶家人前往戶政事務所申領全戶戶籍謄本，並據以要求具繼承權的5名家人全數到郵局簽具切結後，同意辦理定存解約，一圓老農心願。

老農家人之後又全數轉往溪口鄉農會辦理定存提前解約，希望比照郵局方式處理，不料竟遭到農會再三刁難。農會信用部人員表示，老農既陷入昏迷，認為無行為能力，堅持要求依遺產方式處理，也就是須等謝姓老翁亡故後，再由家屬繼承領出，並質疑郵局處理方式，有違法之虞，讓老翁家屬極為不滿。

老農的配偶和四名子女為了能順利辦理定存解約，連續二天前往溪口農會懇求協助，但均遭農會高層拒絕，還不斷強調，農會是依法處理，至於老農的醫療和喪葬費，家屬理應自行想辦法。如此不近人情的言詞令老翁家人當場氣結。農會信用部承辦人員雖有意幫忙，但無力反駁高層決策，在老農家人離開時，私下數度當面表達歉意。

在溪口農會堅拒接受定存解約的二天後，謝姓老農就不幸病故。家人悲痛之餘，對於農會冷血作為也更感氣憤，痛批農會濫權，不近情理。尤其是謝姓老農一輩子辛苦務農賺錢，還是數十年的農會會員，對農會極為信任，將畢生積蓄大部份存放在農會，人還沒過世，交由農會代管的存款就領不到，遭到如此對待，相當不值。

老農家人認為，依金融單位規範，定存解約時，一是本人到場，或者是委託他人辦理，但委託文件要齊全。家屬依法提供相關文件後，郵局採用權宜作為同意解約，讓家屬極為感激，然而農會卻考量可能狀況後裁量不接受，確實是太過濫權又消極不作為，讓老農抱憾而終，極度不近人情。

家屬表示，近來金融詐騙案件多，金融單位辦理存提款理應採取謹慎作為，但不應因噎廢食，損及存戶權益。呼籲鄉親日後存放定存時，應慎選金融單位。

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關鍵字：溪口鄉農會,存戶,提領

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